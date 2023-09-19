巴西蛋流向 蔣萬安限畜產會今提供

進口蛋爭議不斷，甚至引發食安疑慮，行政院表示今起連續三天聯合稽查；農業部昨公布七縣市、十三個倉儲地點，強調會全力配合食藥署稽查，但仍未公布進口蛋流向資料，聲稱會行文給地方政府。台北市長蔣萬安喊話「地方政府自立自強，跨縣市食安聯防」，昨先稽查畜產會，要求今天提供巴西蛋流向資料，否則依違反食安法開罰。

台北市衛生局及消保官昨上午到中央畜產會、北市一家進口商及兩家蛋液加工廠稽查，調閱資料釐清雞蛋流入、流出、銷售及銷毀流程，並要求畜產會提供進口蛋品流向資料；但畜產會聲稱要報農業部核准後才能給，預計一周後才能提供。

北市發現疑似未登錄倉儲

北市衛生局及消保官昨在消費者保護委員會會議說明稽查進度，衛生局表示，已要求畜產會於今天下班前提供巴西雞蛋流向資料、廿二日下班前提供其他國家進口蛋資料，屆時若畜產會不給，可依食安法罰款三萬至三百萬元。另外，市府意外發現畜產會疑似有未登錄的倉儲，以及無法提供產品責任險的蛋品，今將約談，若畜產會無法說明，會依食安法開罰三萬至三百萬元。

「地方政府要自立自強，跨縣市食安聯防；該開罰就開罰。」蔣萬安指示各局處守護食安滴水不漏，以市民安全為最優先考量，尤其畜產會儲存大量逾期蛋品待處理，要避免任何有疑慮的蛋品流入食物鏈；目前雙北、桃園、台中等都已動起來，各縣市快速溝通、核對資訊、同步稽查。

蔣萬安表示，政務官的去留不是民眾關心的重點，民眾關心的是食品的安全、是孩子的健康，請農業部盡快提供完整的供銷流向資料，地方政府才能更完善地執行食安監測。

新北市府也主動稽查超市、雜貨店等生鮮蛋品。桃園市長張善政說，民進黨執政，所有縣市只能自立自強，出現雞蛋疑慮後，市府衛生局、法務局消保官及農業局一直聯手清查，「我們桃園自己把自己的食安掌握好，不靠中央」。

13倉儲過期雞蛋共5170萬顆

農業部昨公布畜產會「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表，共六家物流與倉儲業者，分別儲存在新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等七個縣市，共十三個倉儲內；截至九月十五日，庫存數量五七九五萬顆，過期待銷毀五一七○萬顆，未到期六二五萬顆。

農業部次長陳駿季表示，農業部將配合衛福部輔導所有洗選場，同時進行蛋品調查，也提供所有縣市其轄內所在洗選場、加工廠地址，方便地方衛生局流向調查時有所依據。他強調，所有到期雞蛋均依規定分倉、分行儲放於各冷鏈物流倉庫，沒有流入國內市場的風險。

農業部：流向會行文地方

至於地方政府關注的進口蛋流向，農業部表示會行文給各地方政府資料，包括畜產會調度給各縣市洗選場及加工廠名單、數量與雞蛋來源國；農業部也將就有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。