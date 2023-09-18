查進口蛋 高市衛生局：信興蛋品進銷貨流向是關鍵

農業部今天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，高雄也在列。高市衛生局表示，信興蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約訪負責人涂萬財。

衛生局指出，台農蛋品公司營業登記於高雄市，高市衛生局自11日起即主動積極溯源台農公司蛋品進出數量與流向，並同步與農業部聯繫要求提供；今天農業部已提供部分關於台農、信興的供貨資料。

衛生局今天4度約詢台農蛋品公司黃姓負責人，但仍無法提供完整相關物流單據；目前自全台全聯回收巴西蛋品共882盒，衛生局後續監督銷毀。

衛生局表示，已促請業者儘速提供相關物流單據，以利儘速釐清信興蛋品公司至台農蛋品的營銷市場通路流向。

衛生局目前研判，台農供應鏈上游信興蛋品進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約詢涂萬財出面說明並提供進銷貨清單等必要文件。

另外，農業部今天公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。衛生局將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毀分區置放等符合性。

衛生局強調，迄今共稽查液蛋、烘焙業及早餐店及賣場54家，除2家液蛋工廠受中央畜產會調度專案，使用進口蛋代工殺菌全蛋液，產地依中央畜產會提供的國別標示，有效日期依加工日期起算1年標示，其餘業者未查獲使用進口蛋品。

衛生局持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，維護市民食的安全。