嘉市稽查進口蛋62家未發現 市府：繼續查察市售蛋品

針對進口蛋產品效期標示錯誤一事，嘉義市衛生局已啟動「市售雞蛋稽查專案」進行查察，稽查轄內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，截至今天已查核62家，都沒有陳列進口蛋品，另查核標示也都符合食品安全衛生管理法相關規定，後續將持續稽查抽驗市售蛋品，以維護消費者食品安全。

市府衛生局表示，市售雞蛋稽查專案除查核產品標示及進貨證明外，另加強檢查生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、汙垢黏附等，以及雞蛋本身有無變質、腐敗發霉及異味等，確保蛋品消費安全。