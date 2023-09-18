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嘉市稽查進口蛋62家未發現 市府：繼續查察市售蛋品

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市衛生局啟動「市售雞蛋稽查專案」稽查轄內業者。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局啟動「市售雞蛋稽查專案」稽查轄內業者。圖／嘉義市政府提供

針對進口蛋產品效期標示錯誤一事，嘉義市衛生局已啟動「市售雞蛋稽查專案」進行查察，稽查轄內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，截至今天已查核62家，都沒有陳列進口蛋品，另查核標示也都符合食品安全衛生管理法相關規定，後續將持續稽查抽驗市售蛋品，以維護消費者食品安全。

市府衛生局表示，市售雞蛋稽查專案除查核產品標示及進貨證明外，另加強檢查生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、汙垢黏附等，以及雞蛋本身有無變質、腐敗發霉及異味等，確保蛋品消費安全。

衛生局提醒食品業者，食品及相關產品標示有效日期，應依據實際製造日期起算或原食品材料之有效日期進行標示，如有標示不實，屬違反食安法第28條規定，依同法第45條可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀之。衛生局也提醒民眾，選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有食品衛生安全問題，可撥打05-2338500向衛生局反映。

嘉義市衛生局稽查轄內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局稽查轄內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局已查核62家業者，都沒有陳列進口蛋品，另查核標示也都符合食品安全衛生管理法相關規定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局已查核62家業者，都沒有陳列進口蛋品，另查核標示也都符合食品安全衛生管理法相關規定。圖／嘉義市政府提供

雞蛋 農業部

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