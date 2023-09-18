嘉市稽查進口蛋62家未發現 市府：繼續查察市售蛋品
針對進口蛋產品效期標示錯誤一事，嘉義市衛生局已啟動「市售雞蛋稽查專案」進行查察，稽查轄內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，截至今天已查核62家，都沒有陳列進口蛋品，另查核標示也都符合食品安全衛生管理法相關規定，後續將持續稽查抽驗市售蛋品，以維護消費者食品安全。
市府衛生局表示，市售雞蛋稽查專案除查核產品標示及進貨證明外，另加強檢查生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、汙垢黏附等，以及雞蛋本身有無變質、腐敗發霉及異味等，確保蛋品消費安全。
衛生局提醒食品業者，食品及相關產品標示有效日期，應依據實際製造日期起算或原食品材料之有效日期進行標示，如有標示不實，屬違反食安法第28條規定，依同法第45條可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀之。衛生局也提醒民眾，選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有食品衛生安全問題，可撥打05-2338500向衛生局反映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言