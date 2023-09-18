藍質疑進口蛋去向 綠要陳吉仲釋疑

連民進黨都覺得農業部長陳吉仲在雞蛋進口上有問題，呼籲陳吉仲要說清楚！國民黨18日分別在立法院與黨中央都召開記者會，質疑農業部未將進口雞蛋爭議說清楚，陳吉仲應儘速公布進口蛋的流向。對此，民進黨立委洪申翰回應說，進口雞蛋確實緩解了蛋荒，但執行上有些許疏漏，陳吉仲應在專案報告說清楚。

雞蛋動向未交代清楚

國民黨立委費鴻泰在立院黨團記者會痛批，農業部專案進口雞蛋總數8891萬顆蛋，卻與中央畜產會的8814萬顆居然對不上，且農業部曾多次召開記者會，想要說明進口蛋的廠商等爭議，但就連進口蛋是巴西哪個產區、是否為疫區，還有進口幾個月都說不清楚，陳吉仲還可以硬撐不下台，實在非常荒謬。

「檢調應該儘速介入調查！」國民黨立委林思銘直言，去年8月就開始缺蛋，陳吉中說年底解決，到後來變成春節，然後變成清明，最後迫不得已啟動專案進口雞蛋，卻不願面對養雞業蛋雞愈生愈少的問題，且有關超思的爭議愈解釋卻愈漏洞百出，呼籲檢調應該儘速調查此案，不要再袖手旁觀。

進口蛋流入市面

國民黨市議員柳采葳則在黨中央記者會質疑，農業部遲遲不公佈有問題蛋的流向，陳吉仲還說，不會有進口雞蛋至散裝市場，但馬上被打臉，桃園市府15日就已查到，有廠商將76箱共27360顆巴西進口蛋與國產蛋混合製成未殺菌液蛋，產地卻標示成台灣。

另外，新北市衛生局也在八里台北港區倉庫，查到有已經過期的巴西殼蛋5309箱，陳吉仲的說法難讓各界信服。桃園市議員凌濤則呼籲，農業部趕快公布這批進口蛋液的流向，讓地方政府能夠確實的稽查，守護民眾的食安。

專案報告直球對決

針對國民黨團的質疑，民進黨立委洪申翰回應說，想當初2月國民黨與民眾黨對農業部大肆批評缺蛋的問題，當時確實因為禽流感、氣候等因素有缺蛋，因此緊急啟動專案進口蛋，到全世界尋找蛋源，到現在其實市場亂象、價格哄抬與黑市的囤蛋問題已經緩解，顯見專案進口蛋是有效的政策。

洪申翰強調，行政院已經排定22日要進行專案報告，在野黨都可以在現場與行政院與農業部直球對決。而陳吉仲已經被慰留下，也要承擔起責任，該澄清的要大力澄清，該對外說明與改進的部分也要妥善處理。

民進黨團幹事長劉世芳則強調，在專案進口蛋執行面上，在消費、洗選與標示上確實有若干疑慮，行政院、農業部、食藥署與地方政府都要直球面對監督，讓民眾安心。

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