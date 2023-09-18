邱毅：我也希望陳吉仲留任 因為現在還有3個問題要追

前立委邱毅今天在臉書表示，其實他希望農業部長陳吉仲留任，因為現在還有三個問題要追，陳吉仲得交代清楚，否則一走真相就無法大白，誰來還台灣人民公道。

邱毅質疑，巴西過期臭蛋是誰供應的，關鍵巴西台商是誰，接待過民進黨高官又趕往巴拉圭見賴清德，到底在談什麼，5400多萬顆巴西臭蛋要銷毀，4億多民脂民膏付諸流水誰來負責。

邱毅指出，許多臭蛋早混雜著本土雞蛋流入坊間，有的加工，有的進入早餐店與餐廳，農業部意圖隱瞞實情，使其流向不明。超思只是人頭，神秘的負責人秦語喬，真實身分未解。

邱毅說，背後要角是中央畜產會，董事長林聰賢就是粽子頭，這是一樁典型的新潮流弊案；還有高雄那幾位對農業部施壓的新潮流立委，還龜縮一旁，尚未成為被追查深究的對象。

邱毅表示，陳吉仲請辭慰留，前行政院長蘇貞昌還不捨陳吉仲受委屈，蔡英文總統遠在非洲也發聲力挺，為其背書，可見陳之得寵，恐怕超越前新竹市長林智堅，蔡英文既已表態，行政院高層那個敢動陳吉仲。