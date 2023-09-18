食藥署啟動4個月聯合稽查

針對進口蛋品風波，衛福部食藥署啟動為期四個月「加強市售雞蛋稽查專案」，更與農業部合作稽查「洗選場」，食藥署副署長林金富昨表示，今天將與農業部舉辦「聯合輔導行前會議」，預計十九至二十一日兵分多路，全面輔導所有洗選場，輔導重點為「產品標示」、「文件保存」、「倉儲管理」。

林金富指出，洗選場的輔導重點為「明確標示」產地、有效日期，依循進口原廠的有效期限標示，食藥署在邊境都已核發相關證明文件；因此，另要求洗選廠商「文件保存」完備，妥善保存蛋品來源、銷售流向、數量等憑證。台農之所以遭高雄衛生局開罰三十萬元，就是因為未妥善保存文件，無法追蹤流向。

林金富表示，「倉儲管理」也是本次洗選場的輔導重點，雞蛋進口來台是全程冷鏈，因此，倉儲也應該有相等冷鏈系統，依規定控制溫度，確保「先進先出」，避免蛋品逾期。