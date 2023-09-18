地方首長紛喊話 公開進口蛋流向

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美與桃園市副市長蘇俊賓等地方首長向中央喊話，希望農業部公布進口蛋流向、各洗選加工業者獲分配數量及清單，讓地方政府不用大海撈針查蛋。

近日在美國訪問的侯友宜在臉書發文表示，農業部長陳吉仲保證不會有進口蛋以散蛋形式進入傳統市場，但桃園市府卻發現某農產品公司，從中央畜產會取得巴西、土耳其、泰國進口雞蛋，協助代工改變標示產地為「台灣」，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地。

「我已經要求衛生局發文請農業部盡速提供進口蛋供售流向」侯友宜說，包括洗選及蛋加工製品委託工廠等資訊，都應供地方政府稽查，避免相關產品流入市面讓民眾誤食。

盧秀燕說，拜託農業部公布相關訊息有三個原因。第一，台中市府請新北市協助調查倉庫在八里的進口商，業者告知只負責進口蛋後交給農業部，不知「蛋的去向」；這些蛋有可能交給洗選或加工業者，因此迫切需要知道洗選及加工業者名單及數量。

第二，農業部公布進口蛋百分之廿三用在加工，比上架還多，加工蛋就是液蛋或白煮蛋，要做成滷蛋或內餡，沒盒裝包裝，基層中小商家或消費者根本搞不清楚蛋的來源。第三，桃園查到「液蛋」把進口蛋與國產蛋混在一起，「沒有查到的還有多少？」所以蛋的流向很重要。

有無「混」蛋 各界擔心 巴西進口蛋標示不實引發外界疑慮，，不少民眾也擔心在國產箱蛋中買到混入的進口蛋。圖為雞蛋批發示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

王惠美指出，這波進口蛋對蛋雞和蛋農傷害很大，要求農業部公開巴西雞蛋的分配及流向讓民眾吃得安心；她還說「我知道農業部陳部長很忙，但請留幾分鐘，好好思考台灣雞蛋產業的永續發展」。

蘇俊賓也表示，中央至今還未提供進口蛋流向、日期，地方政府手上沒資訊，如同大海撈針，讓人民人心惶惶；中央如果要保障民眾安全，最好的方式就是資訊揭露，釐清哪些源頭進口商、管銷途徑是哪些中盤商，市府就不必兵分多路、事倍功半。