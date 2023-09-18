新聞幕後／陳吉仲「被請辭」？ 綠營早傳開

農業部長陳吉仲昨天下午傳出請辭獲准，行政院前院長蘇貞昌昨晚在輔選行程中特別受訪，強調陳請辭獲准是黨內刻意放話。陳吉仲請辭消息前晚已在綠營傳開，但陳一開始只是和府院研商進口蛋的危機處理，消息卻走漏變成鏡新聞報導中的「請辭獲准」，府院反而進退兩難，拖了四小時才出面說明。

陳吉仲昨天下午原定參加民進黨總統參選人賴清德在高雄展覽館舉辦的「全國漁業團體賴清德後援會」成立大會，並安排上台致詞。但前天早上，民進黨中央就收到陳吉仲不便出席的消息，改由農業部次長陳添壽代為出席並致詞，不過這個新流程並沒有發給媒體，媒體手上只有賴清德競選總部十五日發出的舊採訪通知。

直到媒體到場採訪發現陳吉仲未現身，再加上昨天稍晚有媒體發出「獨家新聞」指陳已請辭獲准，賴清德競選總部及中央黨部也一頭霧水。對於陳吉仲請假未參加活動的原因，競總及中央黨部以為陳吉仲「有事要忙」，並未第一時間掌握。

最近超思公司專案進口雞蛋掀起風暴，進口蛋數量及流向、價格、標示都成為在野黨猛攻重點，陳吉仲兩次親上火線舉行記者會仍無法對社會大眾釋疑，已經讓執政團隊感受焦慮。陳吉仲主張資料公開之後，外界砲火沒有停歇，讓府院始料未及。

陳吉仲一開始缺席賴清德的輔選行程，主因是研商解方，尤其陳吉仲十六日在記者會上指出，耗損與到期的進口雞蛋共五四○二萬顆，用途包括堆肥及封存待銷毀，這個數字讓外界認為浪費人民納稅錢，效應一直擴大。

雖然外界認為陳吉仲請辭的原因可能是危及賴清德選情，但從賴陣營渾然不知的態度來看，陳吉仲一開始與府院研商的打算，雖然請辭是「選項」，但並非「堅辭」，否則不會在前天周六還親自舉行記者會。

陳吉仲與蔡英文總統及蘇貞昌關係緊密，昨天蘇一席話為陳吉仲抱不平，也道出了兩個弦外之音。首先是陳吉仲請辭必須由蔡總統批准才算數，其次則是「蘇院長」這位前閣揆在蔡政府仍有影響力，目前陳建仁內閣許多閣員及幕僚都沿用蘇朝舊臣，若陳吉仲要辭職，蘇不會沒有說話的餘地。

行政院昨晚終於發出聲明，說明陳吉仲雖然曾經請辭，但陳建仁尚未准辭。顯示陳吉仲的地位並非「可割可棄」的一般閣員，不過也證明了一件事，蔡政府及陳內閣研商重大事件時，和賴陣營仍有一定距離，即便賴清德已經是總統參選人，無論是府院或黨中央，仍有「內外之分」。