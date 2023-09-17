雞蛋爭議恐重蹈林智堅論文案覆轍 學者喊別繼續凹：終對賴清德選情不利

「巴西雞蛋專案進口乃民生議題，農業部長陳吉仲若未下台對食安議題負責，恐重蹈去年選舉林智堅論文案的覆轍！」師大政研所教授曲兆祥17日受訪時分析，雞蛋議題若繼續硬凹，恐會嚴重影響總統候選人賴清德的選情，但彰師大教授劉兆隆則認為，國民黨打雞蛋議題效果有限，在野陣營需推出吸睛政策，才能威脅民進黨領先優勢。

雞蛋進口爭議多

近日在野黨針對巴西專案進口雞蛋、再生能源、基泰工安事故與登革熱等議題追打執政黨。其中國民黨質疑，農業部委託資本額僅有50萬元的超思公司，從禽流感疫區進口8千萬顆雞蛋，但超思卻沒有雞蛋進口紀錄，而且董事長秦語喬僅出資1000元，背後恐有政商勾結的情事。

但民進黨回應說，缺蛋因為是緊急進口，收購價格本來就會比較高；而從巴西進口蛋的農場並非禽流感疫區；超思是貿易商，資本額大小與承擔業務能力沒有直接關聯。農業部也替業者緩頰說，緊急短暫進口雞蛋的模式並非長期且穩定的貿易型態，尋找蛋源對業者來說不僅困難，成本也相當高。

在野黨頻追打綠能

另外，針對綠電爭議，國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委陳琬惠等人，都質疑民進黨地方政治人物靠綠能獲得暴利，有政商勾結之虞，還讓全民為綠電高電價買單。國民黨還揭露，基泰建設副董事長劉柏良是前警政署副署長，過去牽涉過力暘綠能的開發弊案。

但民進黨也強勢回應說，相關當事人已經否認，若繼續追打，不排除提告。經濟部也回應說，台電虧損是因為國際能源價格大漲，並非圖利綠能廠商。

主打議題效果有限

而近來登革熱疫情開始升溫，藍白兩黨都直言蔡政府消極不願面對，衛福部、環境部應該要開始協助地方，解決登革熱向北蔓延趨勢。行政院長陳建仁則回應說，目前關鍵是如何徹底清除孳生源，地方若需要中央協助，務必提出請求。

針對一連串在野黨提出的民生問題，彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時分析，未免予人政治化印象，國民黨打這些議題相當謹慎，主要聚焦在進口商，而現在中南部還有雞瘟，但雞瘟問題沒有處理好，無論藍綠都會得罪中南部雞農，因此影響有限。他指出，再生能源也是藍綠都有投資的問題，他認為國民黨追打的效果不大。

需提出突破性政策

「這場選舉並沒有『足夠吸睛』的公共政策！」劉兆隆歎說，過去前總統李登輝在競選時提出「老農津貼」的政策，就吸引很多選票，目前各黨雖然提出很多政策，但還是不夠有感，他建議各方總統候選人，尤其是在野的侯友宜、柯文哲與郭台銘，「單純『下架民進黨』尚難號召選民支持！」他說。

劉兆隆提到，雞蛋、綠能等議題的負面效應都不長久，也無法引起足夠討論，反觀高虹安事件會對民眾黨產生很大的影響，因為幾乎每天都有新的爆點，這是柯文哲必須要留意的地方，若再不止血，只怕過去好不容易建立的人設崩壞，會對選情有很大的影響。

師大政研所教授曲兆祥受訪時則認為，這些議題既是政治攻防，也是公共討論，如雞蛋爭議，即使沒有選舉的時候還是會被討論，而基泰工安事故則是發生在選舉前，只能說相關爭議的爆發時間與選舉湊在一起，必須針對個案逐一討論，看是管理出了問題，還是不可抗力因素。

雞蛋食安不可輕忽

他直言，農業部長陳吉仲要對雞蛋議題負起很大責任，如果不儘速處理，「還繼續凹的話」，可能會像去年地方選舉的林智堅論文案一樣，影響擴大到整體選情，甚至還讓上一任桃園市長鄭文燦的學位都遭到撤銷。

曲兆祥說，賴清德雖然是副總統，直觀上感覺與雞蛋問題無關，但農業部畢竟是行政單位，最終還是會影響到賴清德的選情。

曲兆祥表示，隨著進口雞蛋標錯日期等問題一一浮現，政府雖有將相關雞蛋下架，但目前仍處理的不夠徹底，建議民進黨政府要更重視雞蛋問題產生的影響，「不要再繼續凹了，」積極面對雞蛋問題，甚至是讓陳吉仲下台等方法都可，不然後續恐對賴清德選情不利。







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