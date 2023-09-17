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流向不清 糕餅業憂買到問題液蛋

聯合報／ 記者游明煌江婉儀／連線報導
基隆有糕餅業擔心，一不小心可能會買到混合的蛋液。本報資料照片
基隆有糕餅業擔心，一不小心可能會買到混合的蛋液。本報資料照片

桃園衛生局追查發現，巴西等外國進口雞蛋包裝成台灣產的液蛋，不但沒有殺菌，還疑似已賣給糕餅店。基隆市有許多糕餅業者，一家大型糕餅業者表示，液蛋主要用來做蛋糕，如今傳出未殺菌液蛋產地標示為台灣，就有同行會擔心是否用到外國的混合液蛋，就有蛋商會賣以袋子分裝的液蛋，若貪便宜去買，品質堪慮。

中秋節將至，是各糕餅業液蛋需求高峰。糕餅業者表示，政府已說明要銷毀有問題的進口蛋，但至今下架和處理流程都不清楚，讓糕餅業者都很擔心，萬一不小心就可能會買到，且市面上有蛋商零售分裝的液蛋，究竟是如何組成，來源實在令人擔心。

糕餅業者透露，他採購的液蛋都是向大廠及有信譽廠商訂購，至於小型糕餅業者因需要的液蛋量不多，較可能選擇散裝且費用較低，也不一定要本國液蛋。

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