陳吉仲上火線 藍：官位保衛戰

巴西進口蛋風暴延燒大半個月，昨天桃園市追查到有業者涉嫌將進口液蛋「洗產地」的情事，讓食安危機更升溫，農業部長陳吉仲昨親上火線說明但多次迴避「道歉」。藍白陣營都認為，陳吉仲繼續留任對在野黨選情有幫助；民進黨內避談陳吉仲的去留，但綠委直言農業部危機處理不到位，恐對選情有影響，黨內也瀰漫一股不安與不滿的情緒。

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，就選舉的角度來看，陳吉仲繼續當部長，對民眾黨選情非常有幫忙。雞蛋問題政府如果不講清楚，台灣雞蛋市場會受到影響，不知道雞蛋跑到哪裡去，他開始懷疑，最後又是阿兵哥跟學校營養午餐吃掉，一定會出問題。

國民黨立委賴士葆表示，陳吉仲昨終於公布，即將耗損或到期銷毀的蛋約占百分之卅七，按之前所說每顆五點四元計算，有超過二點四億元丟進垃圾桶。陳吉仲愈講疑點愈多，避重就輕，顯示陳顢頇驕傲的態度。

國民黨立委李貴敏說，桃園查獲的混蛋事件，這已不僅是標示錯誤的問題，恐涉偽造文書，農業部的說法已不足為國人所信，檢調單位要立即動作。

藍委洪孟楷說，陳吉仲出面是官位保衛戰，但面對造成社會大眾動盪的風波，連一句道歉都不肯，民進黨政府從上到下繼續用靠勢的態度，是加深國人政黨輪替的意志。

對於巴西進口蛋衍生的「圖利」與「食安」雙風暴延燒，民進黨、民進黨立法院黨團在進口雞蛋爭議初期，一如過往全力替行政部門護航，透過開記者會說明，但到上周府院黨對爭議幾乎是「靜悄悄」。

一位民進黨立委私下說，農業部與陳吉仲的應對方式慢半拍，導致進口蛋危機愈燒愈烈，憂心選前任何爭議事件沒處理好，對選情會有所影響，民進黨不能不謹慎應對。