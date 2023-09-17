液蛋疑「洗產地」 仲毅喊冤：文件不懂 官員沒解釋

仲毅農產品公司接受中央畜產會委託處理進口雞蛋，經桃園市衛生局調查，業者將進口蛋做成的未殺菌液蛋產地標示為「台灣」，有「洗產地」之嫌，而散裝籃蛋也未標示品名和產地，疑違反食安法等，恐面臨數百萬元罰款。仲毅負責人昨接受聯合報獨家專訪時喊冤，稱不熟悉相關法規才不小心觸法，也抱怨有些產地文件長得像蝌蚪文，加上不懂英文，難以辨識。

仲毅設立至今五年，此次事件爆發後，業者心情低落，決定以後不再碰進口蛋。

業者表示，今年七月中央政府官員找上門，請公司幫忙處理畜產會雞蛋。不過，由於過去沒處理進口蛋的經驗，不熟悉相關法規，官員也沒有解釋，所以鬧出風波。

業者說，公司向畜產會拿了好幾批蛋，有時畜產會也開車送蛋到公司，每批蛋都不一樣，有的產地資訊是用英文表示，也有的是類似蝌蚪文的非英語文字，但共通點是沒有中文標示，「由於不諳英文，更不懂其他國家語言，根本無法辨識產地，這要我們該如何標示？」

針對液蛋產地標示台灣，業者表示自己的觀念比較傳統，認為液蛋是加工後的「產品」、雞蛋是「原料」，所以才將液蛋產地標示「台灣」；至於散裝籃蛋未標示產地，業者直言因為看不懂外國文字，但基於信任畜產會，蛋品來源有標示「畜產會」，也有標示畜產會將蛋送到公司的日期。

面對未知的裁罰，老闆既忐忑也無奈，盼政府在進口蛋方面制定更完整ＳＯＰ，明確規範中文標示、產品用途、批貨通路和販賣方式（散裝或盒裝）等規定。