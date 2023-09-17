聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／蛋荒燒成食安危機 陳吉仲難辭其咎

聯合報／ 本報記者彭宣雅邱瓊玉
農業部長陳吉仲說明進口雞蛋流向。記者許正宏／攝影
農業部長陳吉仲說明進口雞蛋流向。記者許正宏／攝影

為解決蛋荒，農業部斥資五億多，自國外進口雞蛋，但一味撒幣缺乏管理的做法，卻讓蛋荒演變成食安風暴，至今未落幕，又爆出有高達五千多萬顆進口雞蛋正準備銷毀，農業部拿公帑採購，再拿公帑銷毀，視國人的納稅錢如零花的做法，令人咋舌。

農業部長陳吉仲昨稱，會啟動進口雞蛋專案，是因為當時國內雞蛋產量不足、蛋價上漲，衍生黑市價格猖獗。但實際上，黑市蛋價之所以猖獗，是因為農業部荒謬的凍漲蛋價所致，為了抑制蛋價，農業部急著向國外買蛋，根本就是人禍。

而超思進口蛋風波，更是一路從黑箱爭議，演變成如今的食安危機，超思僅五十萬的資本額能不能承攬高達五、六億的巴西蛋，或許還停留在「信者恆信、不信者恆不信」的政治攻防階段；但直到外界發現，超市架上出現四個月前的巴西雞蛋，「我吃的雞蛋安不安全」的食安危機陡然升溫，就成了全民都有感的事。

也是從可以保存四個月巴西蛋事件開始延燒後，大家才看到，農業部在進口雞蛋後，根本就是擺爛，對於這些脫離冷鏈後的進口雞蛋如何保存、標示效期，從配送到上架，根本都是處於無政府狀態。民眾才恍然大悟自己這陣子在超市買到臭蛋，不是自己運氣不好，根本就是因為政府的失職與失能。

昨天記者會上，更令大家訝異的是，這批進口蛋中，有高達五千多萬顆、超過三成都面臨銷毀。農業部因為政策失誤，導致讓蛋荒一路燎原，繼而砸大錢進口雞蛋，不僅釀成食安危機，現在還要再花一筆錢，把這些雞蛋銷毀，陳吉仲難辭其咎。

而昨天媒體多次詢問是否要道歉，陳吉仲依舊嘴硬，繼續宣稱進口雞蛋創造了六十億的效益，不願道歉，也難怪陳吉仲會榮登全台仇恨值最高的官員。

雞蛋 農業部 食安 陳吉仲 蛋價

延伸閱讀

陳吉仲神隱5天「越描越黑」林家興3點批蛋荒成蛋「慌」

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：絕對是嚴重低估

在野要陳吉仲下台 莊瑞雄：平衡市場供需卻搞政治鬥爭

陳吉仲二度迴避是否道歉 陳駿季：架上沒有進口蛋、回收的不會上架

相關新聞

進口蛋散裝流入市場…桃市查蛋 農業部說法破功

桃園市政府追巴西蛋流向昨有重大進展，衛生局發現仲毅農產品有限公司的蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西、土耳其、泰國進口雞蛋，...

進口蛋冷藏轉常溫 成食安破口

進口蛋保存效期備受關注，農業部次長陳駿季坦言，進口蛋效期因蛋品製造、集貨、包裝、運輸等條件不同而有不同，至於民眾關心進口...

冷眼集／蛋荒燒成食安危機 陳吉仲難辭其咎

為解決蛋荒，農業部斥資五億多，自國外進口雞蛋，但一味撒幣缺乏管理的做法，卻讓蛋荒演變成食安風暴，至今未落幕，又爆出有高達...

2億元進口蛋待銷毀 遭質疑低估

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨天公布有五千多萬顆因耗損與到期，待銷毀，約耗二億多元，不過，農業部公布的數字也被外界...

流向不清 糕餅業憂買到問題液蛋

桃園衛生局追查發現，巴西等外國進口雞蛋包裝成台灣產的液蛋，不但沒有殺菌，還疑似已賣給糕餅店。基隆市有許多糕餅業者，一家大...

陳吉仲上火線 藍：官位保衛戰

巴西進口蛋風暴延燒大半個月，昨天桃園市追查到有業者涉嫌將進口液蛋「洗產地」的情事，讓食安危機更升溫，農業部長陳吉仲昨親上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦