2億元進口蛋待銷毀 遭質疑低估

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨天公布有五千多萬顆因耗損與到期，待銷毀，約耗二億多元，不過，農業部公布的數字也被外界質疑嚴重低估。

農業粉專「Linbay好油」板主林裕紘質疑，就把待銷毀的五千多萬顆雞蛋都當作來自巴西，其貨款約三點四八億元，再加上運輸、拆箱、堆肥處理費，大概是三點六一億加上倉儲費用，遠不止農業部公布的數字。他表示，損失金額雖低於四億元，但專案進口雞蛋是補貼畜產會高買低賣的價差，但現在只有買，沒有賣，要怎麼符合補貼價差的名義？

根據農業部資料，今年三至七月專案進口雞蛋合計一億四五三一萬顆，來自泰國、巴西、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、馬來西亞等七地，其中進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共二四九一萬顆，占比一成七，加工共三四二八萬顆，占比二成三，庫存包含殼蛋和加工蛋品共有三二○九萬顆，共二成二。

至於因耗損與到期，已銷毀的進口蛋有二三二萬顆，占比百分之一點六，待銷毀五一七○萬顆，占比約百分之卅五點五八。

不過待銷毀的進口蛋比率逾三成之多，是否是因農業部錯估進口量？陳吉仲表示，以當初差距來說，一天要兩、三百萬顆的雞蛋，不過六至八月時，因天氣熱、學校放暑假等因素，國內雞蛋需求量下降，若持續將進口蛋投入市場，會影響國內產銷，考量國內市場通路樣態，確保蛋農權益，才有過期和損耗的雞蛋。

至於銷毀到底耗費多少錢？陳吉仲一開始僅強調是避免影響蛋農，但媒體詢問三次後，才由農業部政次陳駿季回答。陳駿季說，銷毀一顆進口蛋，以進口價四、五元左右、乘上五一○○萬顆，大概花費兩億多元，庫存到期的雞蛋有近八成至八成五都是來自巴西的雞蛋。