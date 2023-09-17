進口蛋散裝流入市場…桃市查蛋 農業部說法破功

桃園市政府追巴西蛋流向昨有重大進展，衛生局發現仲毅農產品有限公司的蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西、土耳其、泰國進口雞蛋，但該工廠生產未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，已批發賣給糕餅店；至於散裝籃蛋則賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，均未標示品名及產地，恐早已進消費者肚子，也讓農業部昨天打包票，表示不會有進口蛋以散蛋流入傳統市場說法破功。

而在台中市、桃園市政府相繼主動稽查進口蛋流向，查出進口蛋確已流向傳統市場及早餐店等通路，也引發各縣市展開追查，例如雙北、高雄都到賣場通路稽查，六都僅台南市表示會「配合農業部進行源頭管理」，未見積極的稽查行動。

台中市本月十四日向農業部索取巴西進口蛋流向遭拒，早在十二日桃園市就洽詢農業部相同的資料，但農業部沒透露。為把關食安，市府當天隨即展開聯合稽查，查出桃園市七月後有使用進口雞蛋的工廠計有三家，進貨來源都是中央畜產會，品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋及散裝籃蛋。

仲毅蛋廠 洗選後轉成散裝蛋

衛生局前天再與消保官兵分八路至大賣場、超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠稽查，發現位在桃園八德區的仲毅農產品公司（蛋品工廠）把進口蛋洗選後，轉成散裝籃蛋、液蛋及滷蛋，從七月起到九月十四日，處理一五八萬七千六百顆雞蛋。

衛生局調查，仲毅除了混合台灣產及進口蛋製作未殺菌液蛋，也把散裝籃蛋賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，由於均未標示產地，容易誤導店家和消費者以為買到台灣產的雞蛋，除了要裁罰，也勒令業者全面收回通路商及街邊店、自助餐、小吃店等下游店家還未賣出的進口雞蛋。

衛生局表示，雖然進口蛋在進口後八天期限內完成製作液蛋，液蛋有無食安疑慮，會進一步追溯糕餅業者釐清；但仲毅標示液蛋產地為「台灣」，已涉違反食安法，可裁罰四萬至四百萬元。

仲毅公司業者昨天表示，未注意、也不清楚法令，加上看不懂外文的進口文件才會發生標示問題。

進口蛋流向哪裡 製表／都會地方中心、生活中心

為風暴道歉？陳吉仲未回應

而在昨午傳出桃園市查出業者涉嫌「洗產地」情事，神隱五日的農業部長陳吉仲也在昨天下午舉行記者會說明進口蛋流向。陳吉仲表示，加工及洗選業者都要依規範辦理，若業者用進口蛋做液蛋，卻標示本土蛋，要用食安法來辦。是否為進口蛋的食安風暴道歉？媒體追問，陳吉仲未正面回應，僅說「已完整說明所有流向」。

進口蛋到期耗損 達五千萬顆

陳吉仲也公布三月至七月專案進口雞蛋流向，共計進口一億四千多萬顆雞蛋，除了洗選、加工、庫存外，另有五千多萬顆因耗損與到期，待銷毀，占比高達三成五，其中有八成至八成五都是巴西進口雞蛋，若以每顆四、五元成本計算，約耗兩億多元。他並強調，依農業部提出的進口雞蛋流程圖，不會有進口蛋流到散裝市場。