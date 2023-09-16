確保沒有「壞蛋」 雲林縣年底前每月稽查至少50處並抽驗
農業部進口雞蛋保存期限及標示引發爭議，雲林縣政府調查國中小學營養午餐，確定進口雞蛋未進入校園，衛生局稽查縣內販售雞蛋通路，稽查21處蛋品皆為國產，即日起將加強抽檢生鮮雞蛋，確認是否變質及檢測動物用藥殘留量，維護食安。
雲林縣府教育處調查，雲林縣2018年推動國中小午餐採用國產可溯源食材，所有食材皆應採用三章一Q食材，其中蛋品亦應符合三章（有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及CAS農產品優良標章）、雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源及國產鵪鶉蛋溯源標籤等，並可於校園食材登入平台，因進口雞蛋無法取得國產可溯源標準，故無法進入校園。
雲林縣長張麗善表示，她身為農業大縣的縣長，也是三個孩子和一個孫子的媽媽和阿嬤，對孩子的飲食安全她很重視，目前已經確定雲林縣的孩子在校園不會吃到問題蛋。
至於雲林縣境內販售雞蛋的通路，衛生局表示，本月14日啟動稽查，前往全聯外，包含超商、雜貨店、南北雜貨行、黃昏超市等場域共計查察21件，結果蛋品都為國產且符合規定，沒有發現違規蛋品。
接下來將持續針對大型量販店、賣場、超商、市場，及有使用雞蛋的食品製造廠、蛋品批發商等進行查察，除來源外，將進一步檢視生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附等，還有雞蛋本身有無變質、腐敗發霉、異味及其標示等，預計年底前每月稽查至少50件以上，並加強抽檢生鮮雞蛋，包括是否變質及檢測動物用藥殘留量，以維護消費者食的安全。
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