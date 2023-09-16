巴西進口蛋製成液蛋產地卻標台灣 桃園市府開罰
巴西進口洗選蛋產品效期標示錯誤。桃園市政府衛生局今天指出，某蛋品工廠將巴西進口蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示台灣，且散裝蛋未標示品名及產地，分別依食安法開罰並下架回收。
農業部專案進口雞蛋補充國產雞蛋缺口，12日徹查確認由台農蛋品處理的巴西雞蛋有效期限標錯，當天宣布下架回收。
桃園市政府衛生局今天向媒體表示，12日即展開聯合稽查，確認7月後有使用進口雞蛋的轄內工廠共有3家，進貨來源廠商均是中央畜產會，生產品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋、散裝籃蛋。
衛生局昨天至大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查，發現其中1家蛋品工廠將自巴西、土耳其、泰國進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示為「台灣」，有標示不實等違規事項，涉違反食安法規定，將裁處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，且散裝籃蛋販售時未標示品名及產地，將另依違反食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，該廠今年7月起由中央畜產會提供原料進口蛋並委託代工生產液蛋，截至9月14日進貨17批，每批進貨312箱（每箱360顆），已要求業者今天起至18日至下游商（街邊店、自助餐、小吃店等）採自主預防下架回收。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言