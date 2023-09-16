雞農：明年4月本土蛋恐崩盤

超思進口巴西雞蛋爭議爆不停，彰化縣蛋農抨擊農業部一味討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超量進口蛋種雞，恐造成明年四月起本土蛋產量過剩、價格崩盤，缺乏長遠穩健的產銷調節機制，對蛋農、消費者都不公平。

彰化是全台雞蛋最大產地，蛋農陳秋池擁有「五星級」設備養雞場。他昨表示，蛋農不明白台灣雞蛋產量已足夠供應民生所需，為何政府不停止進口蛋合約，把買外國蛋的大筆經費補助蛋農升級養雞設備？

他說，去年底發生缺蛋危機，農業部採取增量進口蛋種雞的對策，一口氣進口卅三萬隻，比往年平均廿三萬隻多三成，廿三萬隻種雞可孕育四千二百萬隻蛋雞，卅三萬隻可孕育七千萬隻，預計明年四月這些種雞產的雞蛋將陸續上市，屆時養雞場因禽流感撲殺蛋雞後復養所產出的雞蛋也會上市，「農業部到底有沒有算過這段期間會增加多少本土蛋？」

陳秋池憂心地說，只怕明年四月以後，蛋的產量會多到要去填海，價格若再崩盤，將抑制產業升級，對蛋農、台灣飼養環境有何好處？