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進口蛋食安風暴 陳吉仲成箭靶 綠憂衝擊選情

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰廖炳棋彭宣雅／台北報導
立法院開議在即，行政院長陳建仁已排定下周五將赴立院進行進口雞蛋專案報告，神隱多日的農業部長陳吉仲（圖）勢將成為在野黨的箭靶。 圖／聯合報系資料照片
立法院開議在即，行政院長陳建仁已排定下周五將赴立院進行進口雞蛋專案報告，神隱多日的農業部長陳吉仲（圖）勢將成為在野黨的箭靶。 圖／聯合報系資料照片

巴西進口雞蛋爭議持續延燒，據了解，民進黨內對農業部無法迅速「止血」私下頗有微詞，憂心「雞蛋危機」衝擊明年綠營選情，綠委盼農業部盡快說清楚。由於立法院開議在即，行政院長陳建仁已排定下周五將赴立院進行進口雞蛋專案報告，神隱多日的農業部長陳吉仲勢將成為在野黨的箭靶。

進口蛋爭議延燒近半個月，據了解，綠營內部從一開始的強力護航，到了近期，不少民進黨立委都感到憂心與不滿。綠委私下說，進口雞蛋爭議，在野黨起初質疑圖利超思，這部分充滿政治攻擊，民進黨可以全力捍衛，但現在演變為效期標示錯誤的食安問題，確實成了朝野攻防「破口」，外界要求陳吉仲下台的聲浪也與日俱增。

民進黨總統參選人賴清德嫡系子弟兵、民進黨立委林俊憲昨天表示，進口雞蛋問題，「這不是講不清楚的問題」，如果國人有疑慮，農業部應要繼續查清楚，如果不是什麼機密，也應盡快面對，適度公布。

也有綠委直言，選前任何爭議事件沒處理好，對選情一定會有影響，「農業部把簡單的事，搞得很複雜，讓火一直燒」。對於在野黨要求農業部長陳吉仲下台，綠委態度大多低調，僅表示趕快讓爭議落幕最重要。

而專案進口雞蛋的農業部也成為各方抗議的標的，新北市議員林國春林金結、洪佳君昨赴農業部抗議，要求農業部公布巴西蛋的流向，質疑政府完全沒有做到食安把關的責任，讓民眾人心惶惶。

曾在台北地檢署升民進黨黨旗的男子田山盛國昨天也前往農業部朝機關銜牌丟雞蛋及潑灑黑墨汁，警方獲報前往制止，帶回警局詢問，依社維法及廢棄物清理法送辦裁罰。

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