進口蛋農業部「不方便給」資料 盧秀燕：我們自己查

中市發函農業部 問蛋流向

進口雞蛋到底流向何方？台中市長盧秀燕前天兩度嗆農業部務必提供地方資料後，昨天表示，既然向中央要不到完整的進口蛋資料，那就串連地方政府動起來，「我們自己來查」。她說，中央不只核准進口巴西蛋，共有十個國家的雞蛋要進口，其中七國雞蛋已進口，除了再次發函要求農業部提供所有進口蛋流向，也透過在食藥署取得的「零星資料」，串連台北市、桃園市食安人員展開稽查。

農業部從三月專案進口雞蛋後，從未公布這些帶殼雞蛋及液蛋的流向，近日爆發「誤標」效期，引發食安危機；外界擔心這些去向不明的進口蛋恐已流入校園、早餐店甚至是糕餅店，卻傳出從中央民代到地方政府向中央索資，都遭到拒絕，讓地方決定展開自救。

中市進口商 蛋倉儲在北市

盧秀燕昨天受訪時指出，雖然農業部未給台中進口蛋流向資料，市府衛生局除了啟動專案稽查，也透過衛福部拿到部分零星資料，發現有台中市的進口商蛋倉儲在台北市，也有桃園進口商蛋倉儲在台中、彰化，正串連台北、桃園市府密切合作，相互幫忙稽查中，以了解這些進口蛋是否安全。

盧秀燕說，台中市已經全面啟動進口蛋流向稽查，特別是學校，雖然學校午餐供應契約規定要用國產蛋，台中也是全國最早這樣要求的，但是同樣必須啟動稽查，教育局負責學校，衛生局負責全台中市民間通路，早日解除「蛋蛋危機」的疑慮。

盧秀燕說，雖然農業部官員口頭說「不方便給」資料，但她已指示農業局正式發公文索取，因為這關係到民眾的食安，希望農業部能以正式公文告知地方。

不只巴西 還有土荷進口蛋

她表示，從拿到的部分資料顯示，農業部其實准許十個國家進口蛋品到台灣，不只巴西蛋，連土耳其、荷蘭都有，已有七個國家的蛋進入台灣。巴西蛋和土耳其蛋在邊境檢查時，曾查出有動物用藥被攔檢下來，為了確保這七個國家的進口蛋是否安全，她已指示農業局再向農業部了解這七個國家的蛋分配到各縣市及賣場的情形。盧秀燕說，這兩天聽到市民講，他們吃到有蛋的東西都很擔心，因此必須加強稽查，「拜託中央給資料」。

對於農業部官員口頭說「不方便給」資料，行政院副院長鄭文燦稱是「誤會」，他說，是希望台中市政府以正式公文調閱，農業部針對十四家洗選場及加工業者通路都有明確掌握，可以查核，沒有問題。農業部政次陳駿季則說，農業部已收到台中市政府的公文，會提供資訊。