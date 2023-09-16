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高市衛局二度約詢台農 釐清疑點

聯合報／ 記者王勇超黃寅／連線報導
台農蛋品負責人黃姓女子昨再到高市衛生局（圖）陳述，但衛生局認為仍有疑點，要求她需儘速補齊相關文件。記者王勇超／攝影
台農蛋品負責人黃姓女子昨再到高市衛生局（圖）陳述，但衛生局認為仍有疑點，要求她需儘速補齊相關文件。記者王勇超／攝影

台農蛋品洗選巴西蛋因誤標效期引發爭議，台農蛋品黃姓負責人前晚到高雄市衛生局陳述意見，但因未備齊蛋品銷毀計畫等完整資料，昨黃再度到衛生局說明，衛生局認為黃未備妥文件，仍有部分疑點須再釐清，要求須盡速補齊。另冠軍蛋品的洗選巴西蛋也被查出標錯效期，經查蛋品來源為信興蛋品，而信興蛋品負責人也恰巧是台農蛋品董座涂萬財，昨衛生局要求涂說明，卻發現涂已出國。

台農蛋品販售的洗選巴西蛋日前被查出有效日期標示不實，衛生局要求台農蛋品公司說明，涂萬財則喊冤，衛生局則以未依照通知完成意見陳述，依食安法開罰卅萬元，且強調「罰到來為止」。高市衛生局表示，台農蛋品黃姓負責人前晚及昨天均赴衛生局陳述，但仍未備齊相關資料，部分細節仍有疑點，已要求須盡速補齊相關文件。

關於全聯販售的冠軍洗選鮮白蛋也被爆出標示期限錯誤，經查冠軍蛋品的蛋源來自高雄信興蛋品公司，高雄市衛生局昨天通知信興蛋品公司負責人涂萬財陳述意見，但涂萬財卻已出國，衛生局表示將持續約詢。

雞蛋 農業部

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