新聞眼／罔顧食安 農業部以公文流程拒索資

農業部「不方便」給台中市政府進口蛋流向，行政院副院長鄭文燦解釋「是請台中市府以公文調閱」，不啻「提油救火」助燃民眾的怒火，地方政府有稽查食安責任，食安危機已經迫在眉睫，農業部沒在第一時間提供配送流向，竟然耍官威要求走公文程序才能調閱資料，當過市長的鄭文燦教縣市長情何以堪？

台中向中央索取巴西蛋流向資料遭拒，鄭文燦澄清農業部未拒絕提供，而是請中市府依照程序索取，就連農業部政次陳駿季也稱希望中市以正式公文來函。沒想到立刻被時代力量立院黨團打臉，早在十三日就以公文調閱，並要求農業部限期回覆，至今仍無下文，中央擺明就是「根本不想給」。

以往發生重大食安事件，總是中央主動且火速發文給地方，提供資料要求地方政府兵分多路稽查；這次進口蛋引發過期蛋、壞蛋的食安疑慮，中央卻要求地方要發公文才能調閱資料，正好讓國人看盡農業部如何遮遮掩掩，還口口聲聲說要守護食安，何其諷刺。

根據公部門實務經驗，遇有緊急事件，中央與地方間有一方需要資料，都可先給資料，再補送公文。以進口蛋而言，行政程序在食安危機之前只是聊備一格，何況現在有方便的電子公文可用，但當中央多了政治考量，可憐的是民眾對食安沒有知的權利，也無從保護自己。

反過來看，像前年五月，華航、諾富特飯店爆發群聚感染新冠肺炎事件，指揮中心早在當年二月，就接獲投訴諾富特一館混居，公文輾轉給民航局、再到諾富特，「公文旅行」長達約兩個月之久，當時的衛福部長陳時中一句「公文不會跑得比病毒快」，引爆民怨。

在食安之前，民進黨政府仍堅持要走公文程序，鄭文燦的「誤會說」，簡直是提油救火。