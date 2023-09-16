聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／罔顧食安 農業部以公文流程拒索資

聯合報／ 本報記者陳秋雲
波波漫畫
波波漫畫

農業部「不方便」給台中市政府進口蛋流向，行政院副院長鄭文燦解釋「是請台中市府以公文調閱」，不啻「提油救火」助燃民眾的怒火，地方政府有稽查食安責任，食安危機已經迫在眉睫，農業部沒在第一時間提供配送流向，竟然耍官威要求走公文程序才能調閱資料，當過市長的鄭文燦教縣市長情何以堪？

台中向中央索取巴西蛋流向資料遭拒，鄭文燦澄清農業部未拒絕提供，而是請中市府依照程序索取，就連農業部政次陳駿季也稱希望中市以正式公文來函。沒想到立刻被時代力量立院黨團打臉，早在十三日就以公文調閱，並要求農業部限期回覆，至今仍無下文，中央擺明就是「根本不想給」。

以往發生重大食安事件，總是中央主動且火速發文給地方，提供資料要求地方政府兵分多路稽查；這次進口蛋引發過期蛋、壞蛋的食安疑慮，中央卻要求地方要發公文才能調閱資料，正好讓國人看盡農業部如何遮遮掩掩，還口口聲聲說要守護食安，何其諷刺。

根據公部門實務經驗，遇有緊急事件，中央與地方間有一方需要資料，都可先給資料，再補送公文。以進口蛋而言，行政程序在食安危機之前只是聊備一格，何況現在有方便的電子公文可用，但當中央多了政治考量，可憐的是民眾對食安沒有知的權利，也無從保護自己。

反過來看，像前年五月，華航、諾富特飯店爆發群聚感染新冠肺炎事件，指揮中心早在當年二月，就接獲投訴諾富特一館混居，公文輾轉給民航局、再到諾富特，「公文旅行」長達約兩個月之久，當時的衛福部長陳時中一句「公文不會跑得比病毒快」，引爆民怨。

在食安之前，民進黨政府仍堅持要走公文程序，鄭文燦的「誤會說」，簡直是提油救火。

雞蛋 農業部

延伸閱讀

觀光署揭牌回應3大問題 鄭文燦：希望兩岸同時開放方向不變

影／鄭文燦：農業部拒提供巴西蛋流向是誤會

美參院通過避免雙重課稅 鄭文燦：對台美間是雙贏

中市問巴西蛋流向卻拒給？鄭文燦澄清：是請對方以公文調閱

相關新聞

進口蛋農業部「不方便給」資料 盧秀燕：我們自己查

進口雞蛋到底流向何方？台中市長盧秀燕前天兩度嗆農業部務必提供地方資料後，昨天表示，既然向中央要不到完整的進口蛋資料，那就串連地方政府動起來，「我們自己來查」。她說，中央不只核准進口巴西蛋，共有十個國家的雞蛋要進口，其中七國雞蛋已進口，除了再次發函要求農業部提供所有進口蛋流向，也透過在食藥署取得的「零星資料」，串連台北市、桃園市食安人員展開稽查。

中市索進口蛋資料遭拒 立委發公文也沒下文

超思進口蛋風波持續擴大，如今又爆出台中市向中央要求提供進口蛋流向，農業部卻表示「不方便給」，引發爭議。行政院副院長鄭文燦...

新聞眼／罔顧食安 農業部以公文流程拒索資

農業部「不方便」給台中市政府進口蛋流向，行政院副院長鄭文燦解釋「是請台中市府以公文調閱」，不啻「提油救火」助燃民眾的怒火...

進口蛋食安風暴 陳吉仲成箭靶 綠憂衝擊選情

巴西進口雞蛋爭議持續延燒，據了解，民進黨內對農業部無法迅速「止血」私下頗有微詞，憂心「雞蛋危機」衝擊明年綠營選情，綠委盼...

雞農：明年4月本土蛋恐崩盤

超思進口巴西雞蛋爭議爆不停，彰化縣蛋農抨擊農業部一味討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超量進口蛋種雞，恐造成明年...

輔導洗選蛋正確標示 下周起稽查

進口蛋有效日期到底該怎麼標？農業部指出是由食藥署訂定並執法稽查，卻被農業粉專Lin bay好油板主林裕紘批評「無賴講法」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦