中市索進口蛋資料遭拒 立委發公文也沒下文

超思進口蛋風波持續擴大，如今又爆出台中市向中央要求提供進口蛋流向，農業部卻表示「不方便給」，引發爭議。行政院副院長鄭文燦昨天強調是「誤會」，中央畜產會是請台中市府以書面公文調閱，相關資料都可以查核。不過，時代力量立委邱顯智則隨即在臉書貼出本周一時力黨團向農業部索資的公文，期限是本周三，迄今卻無下文，質疑巴西蛋的流向是國家機密嗎？到底要拖延、遮掩到什麼時候？

台中市長盧秀燕前天表示，進口雞蛋是中央專案進口，市府希望農業部能清楚說明蛋的分配與流向，好方便地方稽查，卻遭到中央拒絕。

對此，鄭文燦表示，台中市政府衛生局有一位承辦人員打電話到中央畜產會，以電話要求提供資料，畜產會人員請對方以書面公文調閱，這誤會就是這樣造成的。鄭文燦表示，農業部針對十四家洗選場及加工業者通路都有明確掌握，可以查核，這部分沒有問題。

農業部政次陳駿季昨天則說，部裡面有接到自稱台中市政府衛生單位的相關承辦人員，希望提供雞蛋的相關資訊，由於同仁不能確認是否為台中市政府員工，對方也未提供相關姓名，就簡單回覆，希望依照程序來函索取；農業部已正式收到台中市政府的公文，會盡快檢視台中市政府索取的資料內容，提供相關資訊。

還原中市府近日追查進口雞蛋流向的經過，說法與鄭文燦及陳駿季有所出入。市府表示，台中市衛生局前天致電農業部科長，詢問進口巴西蛋的流向時，對方先問「要這個做什麼？」隨後說「不方便提供」就沒下文。衛生局長曾梓展向盧秀燕報告後，盧隨即指示農業局發公文，正式向農業部索取巴西蛋流向。盧秀燕昨天要農業局再次發文給農業部，索取七國雞蛋進口後的流向。

對於鄭文燦稱此事是「誤會」，是請台中市府以公文調閱，邱顯智則在臉書貼出時力黨團本周一發給農業部公文，反駁鄭文燦的說法，公文中載明要求農業部在本周三下午五時前提供進口雞蛋的流向與配額，但迄今沒下文。

邱顯智批，巴西蛋的流向是國家機密嗎？為什麼不分黨派的立委、地方政府統統要不到？請問是陳吉仲不想給？還是高層不讓陳吉仲給？這是攸關人民食安的重要問題，到底要拖延、遮掩到什麼時候？