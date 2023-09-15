進口蛋爭議延燒 農業部食藥署下周啟動稽查洗選場、通路

巴西蛋爆出有效期限標示不實，不僅台農蛋品洗選的巴西蛋，冠軍蛋也因為由台農洗選遭殃。食藥署、農業部達成兩項共識，第一將逐一輔導合作洗選場，將尚未上市的產品，輔導業者依食安法規定正確標示，第二則針對全台後市場進行雞蛋通路專案稽查。食藥署副署長林金富今表示，洗選場名單資料在農業部手上，將由農業部安排稽查行程，食藥署則是派員共同輔導，目前正在籌備行前作業，最快於下周啟動稽查。

針對有效期限標示錯誤，農業部畜牧司長張經緯日前受訪指出，有效期限相關規範、執法主管機關為衛福部食藥署，並非農業部。此話遭到農業粉專Lin bay好油板主林裕紘直指，「農業部的這樣回答，是相當無賴的講法。」他說，食品良好衛生規範準則（GHP）第十五條第二款規定，成品有效日期之訂定，應有合理依據；必要時，應為保存性試驗。禽畜產品的監管機關是衛福部，衛福部的角色就是上市後稽查產品。

對此林金富回應，無論是農業部的說法、還是粉專版主的說法，「他們講的都沒錯」。他說，依照「食安法」相關規定，食品保存期限確實是由衛福部食藥署主政，而粉專版主指出，GHP規範當中，的確成品有效日期訂定要有合理依據，當中也要做保存性試驗、保存條件等。

林金富表示，「食安法」規定商品上市前，廠商必須要訂定食品保存期限，訂定過程中，廠商必須做保存試驗等相關實驗證明，確認標示保存期限內，在放置冷藏、陰涼處或幾度C下為保存條件，並在食品外包裝上載明清楚，提供消費者購買商品時參考，購買後返家也可以得知如何保存食品。如違反「食安法」相關規定，食藥署會依法苛責廠商相關責任，確認違規將進行裁罰。