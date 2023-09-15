盧秀燕要蛋資料遭拒王鴻薇：我來要看陳吉仲敢不敢不給

台中市長盧秀燕昨說，向農業部要巴西雞蛋流向資料卻遭拒，國民黨立委王鴻薇今表示，巴西蛋進口絕對不會只有台中，事關全民食安，她來跟農業部要資料，而且還要全國各地方政府資料，就看農業部長陳吉仲敢不敢不給，過去陳吉仲多方護航巴西蛋，但如現在不給資料，就是心虛的表現，陳吉仲跟農業部就只是黑箱部。

王鴻薇在臉書發文表示，台農蛋品公司進口巴西蛋爆出標錯效期，昨更傳出冠軍蛋品也疑似有相同狀況，農業部從超思爭議到現在每個環節都出問題，而台中市府昨開始食安專案稽查，要求農業部提供相關通路資訊，農業部居然說「不方便給」就沒有下文。

王鴻薇說，盧秀燕更批評巴西蛋是中央專案進口，只有中央知道流向，要農委會提供進口巴西蛋的分配跟去向給各縣市政府，地方才能完全掌握，保護人民食安。

王鴻薇並貼出辦公室行文農業部索資的公文指出，巴西雞蛋不僅採購黑箱，流向也黑箱，事實上她也早就向台北市政府衛生局檢舉，為了全國人民的健康以及各縣市政府管控需求，她跟農業部要資料，就看陳吉仲敢不敢不給。