進口蛋有效期限規範 農業部說「衛福部管」專家：相當無賴的講法

巴西進口雞蛋標錯有效日期事件持續延燒，風暴擴大，對進口雞蛋有效期限標示到底可以怎麼做，農業部畜牧司長張經緯受訪指出，有效期限相關規範、執法主管機關為衛福部食藥署，並非農業部。但農業粉專Lin bay好油板主林裕紘直指，「農業部的這樣回答，是相當無賴的講法。」

林裕紘指出，食品良好衛生規範準則第十五條第二款規定，成品有效日期之訂定，應有合理依據；必要時，應為保存性試驗。禽畜產品的監管機關是衛福部，衛福部的角色就是上市後稽查產品。

但是這類禽畜產品的輔導、主管機關則是農業部，也就是業者不知道這種進口蛋冷藏轉常溫可以保存多久的時候，農業部必須給予輔導。農業部底下有沒有這種輔導單位跟相關試驗單位？當然有。

林裕紘指出，禽畜產品有效日期評估及保存性試驗過去以來一直都是是由農業部的中央畜產會所負責，廠商可以跟中央畜產會提出禽畜產品有效日期評估及保存性測試建議的申請，當然在測試的部分畜產會沒辦法做，但是農業部的畜試所能做，這些禽畜產品關於食品劣化曲線會委託農業部的畜試所來進行試驗，再由畜產會依照試驗結果給出有效日期的建議。