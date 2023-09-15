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柯文哲：陳吉仲繼續幹 綠一定倒

聯合報／ 記者游振昇曾健祐房荷庭／台中報導

農業部為解決蛋荒緊急專案進口雞蛋的爭議不斷，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，農業部長陳吉仲繼續幹下去，民進黨一定倒，為了老百姓，陳吉仲應快下台；如為了選舉，他覺得陳吉仲應留下，因為陳已經快要成為全國仇恨值最高的人，加上衛福部前部長陳時中，保證民進黨會被這兩個人搞倒。

國民黨台中市立委參選人廖偉翔羅廷瑋昨赴台中地檢署告發農業部涉詐欺偽造文書及圖利；台農蛋品誤標巴西蛋有效日期，董事長涂萬財喊冤稱農業部要他背黑鍋，立委參選人羅智強赴台北地檢署告發陳吉仲加重詐欺、商品虛偽標記罪及瀆職。

柯文哲昨天到台中市海線替中一立委選區參選人蔡壁如拉抬聲勢，柯受訪時說，陳時中也是全國仇恨值最高的人，還當民進黨的立委台北市競總主委，「頭殼壞掉」。

雞蛋 農業部 陳吉仲 陳時中 柯文哲 詐欺 廖偉翔 偽造文書 蔡壁如 羅廷瑋

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