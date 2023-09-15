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柯文哲：陳吉仲繼續幹 綠一定倒
農業部為解決蛋荒緊急專案進口雞蛋的爭議不斷，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，農業部長陳吉仲繼續幹下去，民進黨一定倒，為了老百姓，陳吉仲應快下台；如為了選舉，他覺得陳吉仲應留下，因為陳已經快要成為全國仇恨值最高的人，加上衛福部前部長陳時中，保證民進黨會被這兩個人搞倒。
國民黨台中市立委參選人廖偉翔、羅廷瑋昨赴台中地檢署告發農業部涉詐欺、偽造文書及圖利；台農蛋品誤標巴西蛋有效日期，董事長涂萬財喊冤稱農業部要他背黑鍋，立委參選人羅智強赴台北地檢署告發陳吉仲加重詐欺、商品虛偽標記罪及瀆職。
柯文哲昨天到台中市海線替中一立委選區參選人蔡壁如拉抬聲勢，柯受訪時說，陳時中也是全國仇恨值最高的人，還當民進黨的立委台北市競總主委，「頭殼壞掉」。
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