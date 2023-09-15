新聞眼／一句不方便給 戳破農業部護食安謊言

進口巴西蛋疑點重重，更已產生食安疑慮，讓國人買蛋也不安心。農業部才信誓旦旦稱會全力確保消費者食安，結果才隔一天，台中市長盧秀燕向農業部索取雞蛋流向，以利地方追查，卻得到「不方便給資料」，證實農業部的宣示只是打假球。

超思進口巴西蛋從公司資格、進口合約到補助款都引發爭議，民眾或許不在意超思拿多少補助，但這批蛋新不新鮮、能不能吃？絕對是大眾關切重點。

前天台農董事長涂萬財大爆料，連連戳破了農業部謊言，農業部前晚緊急發出新聞稿，標題就是「農業部全力確保消費者食品安全」，強調確保消費者食安是農業部最重要的責任。而地方政府是食安的地方主管機關，也是第一線的稽查把關，沒想到，當台中市衛生局向農業部索取進口蛋流向，一句「不方便給」，不僅再次讓農業部「翻車」，更成了最大的反諷。

盧秀燕的兩句疑問「為什麼不給」、「為什麼保密」，也是全民心中的疑問，這批蛋品是農業部核准進口，如今鬧得滿城風雨，民眾可能陸續將問題蛋吃下肚，超市通路陸續有消費者要退貨，如果農業部真的要捍衛國人食安，就該提供流向資料，好讓地方政府精準稽查。沒想到農業部的作法竟是消極抵抗，讓地方勞師動眾還事倍功半，難道是要等這批巴西蛋吃出問題再說？這是確保食安還是罔顧食安？

除了農業部角色可議，衛福部食藥署也同樣荒腔走板。

進口蛋事件已經延燒大半個月，如今更一路燒向食安，但外界只看到，食藥署與農業部間互踢皮球的難堪畫面。

食藥署認定台農蛋品洗選的巴西蛋「誤標效期」，將以食安法開罰。問題是，在雞蛋大量進口時，從農業部到食藥署有給業者明確的指引嗎？得不到官方資訊下，台農以過去處理本土洗選蛋的方式標示進口蛋，卻因此挨罰，也難怪台農董事長涂萬財喊冤，官員個個把責任撇得一乾二淨，難道食藥署的功能只能剩下開罰嗎？