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藍委質疑 還有他人進口巴西蛋

聯合報／ 記者彭宣雅屈彥辰／台北報導
冠軍蛋品販售的巴西進口雞蛋疑似也標錯效期，通路商全聯已將巴西進口雞蛋下架，目前通路上販售的雞蛋產地均為台灣。記者林澔一／攝影
冠軍蛋品販售的巴西進口雞蛋疑似也標錯效期，通路商全聯已將巴西進口雞蛋下架，目前通路上販售的雞蛋產地均為台灣。記者林澔一／攝影

超思進口巴西蛋疑雲持續籠罩，國民黨立委賴士葆指出，經比對海關數據與農業部統計的數據有五七二公噸的落差，質疑除超思外，另有他人自巴西進口雞蛋

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，賴士葆指出，據海關資料，巴西從今年四月到八月都有出口雞蛋到台灣，巴西統計共五二一○公噸，我國海關統計五三七二公噸，農業部統計四八○○公噸。當中我國海關統計與農業部統計之間落差五七二公噸，質疑除超思外，是否有他人從巴西進口雞蛋？

賴士葆表示，今年八月六日有三批土耳其的蛋報關，其中五萬三三四四公斤的這批雞蛋被驗出有致癌物，檢驗不合格。第二批為五萬三七二四公斤，請問農業部這批雞蛋去了哪裡？第三批則沒有問題。

他表示，根據衛福部食藥署查驗帶殼雞蛋紀錄，從三月一日起至八月七日，自澳洲、美國、日本、泰國進口的雞蛋有八次查驗紀錄，序號「一、四、五、十四、十五、十八、十九、四一七」皆無製造日期，怎能查驗放行，完全不符食安法規。

對於巴西進口蛋流向不明，時代力量立委邱顯智批評，不僅只是巴西雞蛋，還有泰國、土耳其等進口蛋，既然進口雞蛋，就要有追蹤追溯機制，否則沒辦法掌握去哪裡，這是很嚴重的問題，相關的機制要建立起來，否則即便農業部不斷保證，也已經沒人相信農業部的保證了。

農業部政務次長陳駿季強調，每一顆蛋，不會交給蛋商後就會不見了，所有進到市面的進口雞蛋都沒有食安疑慮。

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