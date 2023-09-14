立院922開議 邀陳揆專案報告進口蛋

超思爭議連環爆，立法院長游錫堃昨天召集黨團協商，朝野同意九月廿二日開議，當天將邀請行政院長陳建仁提出「進口雞蛋相關事項」專案報告，隔天再邀請陳建仁提出「登革熱防治相關事宜」專案報告，接著在九月廿六日進行施政總質詢，十月三日進行明年度中央政府總預算案報告。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團同意在九月廿二日開議的前提是必須先進行專案報告，包括巴西進口蛋的問題，還有登革熱防治的議題；農業部長陳吉仲對蛋的問題說不清楚，那就請溫暖堅韌的陳內閣來報告。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團認為應優先處理超思進口蛋的爭議，行政院、農業部都要對國人講清楚。

國民黨立委洪孟楷等人昨天赴監察院陳情，呼籲監察院應該針對農業部恐涉刑法瀆職罪、圖利罪的情事，主動調查、糾正，還給台灣人民一個健康、有保障的食安環境。

對於巴西進口蛋爭議，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，民進黨政府從缺蛋起說出很多藉口，黑幕重重，都沒有反省檢討，更離譜的還有逾期的蛋，民進黨政府要說清楚，不要讓食安問題傷害民眾健康，「尤其賴副總統、賴主席也要出來說一下吧，他不是醫生嗎？這關乎所有人民的健康。」