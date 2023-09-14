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5月後沒進巴西蛋？農業專家批說謊

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
台農蛋品公司發生巴西進口雞蛋誤標效期，已全數回收下架。本報資料照片
台農蛋品公司發生巴西進口雞蛋誤標效期，已全數回收下架。本報資料照片

民代質疑農業部曾指出，最後一批自巴西輸入的海運帶殼禽蛋，七月十七日申請輸入檢疫，但八月仍有高達五七二公噸雞蛋從巴西進口；農業部昨澄清，民代提出的關務署資料是放行提領時間，非雞蛋到港時間。但農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘卻拿巴西關務資料表與台灣進口資料比對，代表巴西六月後仍有進口，代表就是謊言。

農業部表示，民代提出關務署的資料，是貨品從海關放行提領時間，巴西殼蛋最後一批從海關提領放行時間為八月十七日，目前已經全部提領完成。由於從巴西專案進口的最後一批殼蛋，到港時間是七月十七日，期間還需經檢疫檢驗時間，再分批提領放行。

農業部防檢署之前表示，巴西進口雞蛋最晚一批為五月卅日裝船，對照到港為七月十七日，巴西雞蛋進口航運期間為四十八天。

但林裕紘拿出巴西關務資料表質疑，巴西五月份後是否還有出口雞蛋到台灣？「當然有而且不少」。林裕紘發文表示，台灣進口巴西雞蛋今年總到貨量是五三七二公噸，八月份為五七二公噸。但根據巴西關務出口資料顯示，巴西六月出口雞蛋到台灣的總申報量是一六七四公噸，是陸續於七、八月到，代表扣掉台灣八月申報的數量，大約一一○二公噸左右的雞蛋，是在七月份陸續到。

林裕紘說，巴西的申報數量，跟台灣的總到貨量根本對不上，必須加上巴西六月的申報資料才符合。

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