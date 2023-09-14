進口蛋頻出包 食藥署：標示不實 一定會罰

台農蛋品坦承巴西雞蛋「誤標效期」，衛福部食藥署昨表示，該批蛋品只在全聯販售，共上架二千盒，已全數下架，依業者銷貨情形，粗估回收五至六百盒，仍在清點實際數量。此外，該批雞蛋在巴西出口前已經洗選一次，但無法得知當時是否塗蠟。抵台後再次洗選，並無塗蠟程序。

專案進口雞蛋頻出包，外界建議食藥署應針對引口雞蛋擬定效期、運送等規範，不過，食藥署副署長林金富表示，目前並無相關規畫，如有民眾吃了壞掉雞蛋，引發身體不適，屆時就會和專家討論，訂定相關規範。

該批進口雞蛋涉及標示不實，林金富表示，依照規定，只洗選過的蛋品保存期間必須和原廠標示一致，實際效期只到本月廿七日，不可再延長。已經回收下架的雞蛋，業者在更改正確保存日期後，經縣市政府衛生局評估，即可再行上架。

全聯已經販售一千多盒標示不實雞蛋，部分購買者在網路貼文指稱，買來的雞蛋出現異味，蛋黃散掉，對此，林金富表示，已購入此批雞蛋的民眾如果想要退貨，可向全聯反映；如遇雞蛋腐壞等食安疑慮，建議向當地衛生局檢舉，或撥打一九一九食安專線。

至於業者罰則，林金富指出，依食安法廿八條，業者「標示不實」可處四萬至四百萬元罰鍰，「一定會罰，現已進入行政程序。」

林金富說，尊重原產國所認定的雞蛋保存期限，若有冷藏保存，國外廠商多將保存期限設為三至四個月，此批雞蛋運至台灣，洗選後採取冷藏運送至通路，但採常溫上架，因此，存期限設僅能一個月。