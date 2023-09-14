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新聞眼／先黑箱後護航 陳吉仲還能不下台？

聯合報／ 記者卜敏正吳慧芬
專案進口雞蛋的爭議不斷，農業部長陳吉仲始終說不清，態度更是遮遮掩掩。圖／聯合報系資料照片
專案進口雞蛋的爭議不斷，農業部長陳吉仲始終說不清，態度更是遮遮掩掩。圖／聯合報系資料照片

農業部為解決蛋荒緊急專案進口雞蛋的爭議不斷，進口商超思公司的疑慮未解，又爆發台農蛋品洗選巴西進口蛋品「誤標效期」風波，台農蛋品董事長涂萬財昨天大吐苦水，直言「認錯」是農業部要他「擔下來」，更證實所處理的巴西蛋並非都有「塗蠟」，戳破農業部的謊言，內容之勁爆，堪稱是核彈級爆料。

台農蛋品的洗選巴西蛋品被農業粉專版主踢爆，五月底出口的超思巴西蛋，保存期竟到十月五日，涂萬財前天剛以影片認錯「誤標效期」，昨天卻直言是農業部要他講的，要他擔下來以快點平息風波，還事後甩鍋，這種宛如「黑道大哥出事，卻找小弟頂罪」的情節竟活脫脫上演。

涂萬財有四十餘年賣蛋經驗，受農業部之託處理巴西進口蛋，但農業部卻未沒告知裝船日、有效期限與如何標示，主管食品包裝的食藥署也沒有相關規定，因此他才按照過去處理國產蛋的經驗，將洗選日後一個月設為保存期限。農業部口口聲聲說，巴西蛋之所以能保存四個月，是因為有塗蠟處理，又被涂萬財踢爆並非如此。這顯然表示，農業部在進口雞蛋之後，根本就撒手不管，完全置國人食安於不顧。

而農業部長陳吉仲的角色更為爭議，一開始先是黑箱作業，在完全不公開不透明的情況下，如何選擇超思這家資本額五十萬的一人公司，始終說不清，態度更是遮遮掩掩，在媒體與農業粉專版主接力報導與爆料，陳吉仲被迫出面，最後更被證明破綻百出、謊話連篇。

如今涂萬財更揭露，當初他出面力挺超思，也是農業部要求的，輿論譁然。陳吉仲黑箱作業在先、百般護航超思在後，不僅視國人食安於無物，信用更已經完全破產，陳吉仲還有不下台的道理嗎？

超思 雞蛋 農業部 陳吉仲 食安 食藥署

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