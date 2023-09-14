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涂萬財無奈 「巴西蛋如何標示 政府都沒教」

聯合報／ 記者吳慧芬卜敏正彭宣雅／連線報導
台農巴西進口雞蛋誤標效期事件，國內消費者在超市選購蛋品時都會特別留意。記者林澔一／攝影
台農巴西進口雞蛋誤標效期事件，國內消費者在超市選購蛋品時都會特別留意。記者林澔一／攝影

巴西蛋究竟有無塗蠟引爆爭議，台農董事長涂萬財說，國產蛋因產地距離近，不需要也不用噴蠟，但進口蛋為運輸方便，有些會噴蠟以延長保存期限，「蛋殼有很厚的一層蠟，一摸就知道」，很容易辨別。涂萬財說，這是他第一次洗選進口蛋，有塗蠟的雞蛋可保存多久？他沒有經驗，並不知道，只是農業部要他幫忙，他就接下來做。

涂萬財無奈地說，農業部給他這批巴西蛋時，沒告知裝船日、有效期限與如何標示，他上網查食藥署網站，也查不到進口蛋標示規定，依以往國產蛋的標示方式，把洗選日標為製造日，有效期一個月，「我還請示過食藥署潘組長，他說這樣標沒問題，但自己必須負責這一個月產品沒問題。」現在食藥署要他將所有巴西洗選蛋下架，還稱回收蛋可重新標示再對外販售，根本不敷成本，蛋回收後將交給農業部銷毀。

涂萬財說，他不沾政治，也沒有顏色，幾十年來就是好好洗蛋，賺些工錢養家，如今幫政府忙，幫農業部解決蛋荒問題，卻搞得滿身腥，產品還被下架，「我太委屈啦」。但台農蛋品對這批巴西蛋會負責到底，昨晚全聯打電話給他，說有消費者整盒蛋用到只剩一顆蛋也要退，「我說，嘸要緊（台語，沒關係）！我照單全收、全部負責。」

現在產品保存效期標示出問題，涂萬財指著廠內一整區一大堆已洗淨的盒裝蛋說，「這是農業部要我處理的另一批泰國進口蛋」，看著有如燙手山芋的蛋，涂無奈地說「我也不知道接下來該怎麼處理，就先放著吧！」至於這批泰國蛋數量有多少？他說「還沒時間去算。」

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西進口雞蛋進口來台都有做「Coating」（塗層），不知道涂萬財稱巴西蛋品部分有塗蠟，部分沒有塗的依據為何，「他有他的認知，農業部尊重」。李宜謙說，生鮮雞蛋有沒有做塗蠟，沒辦法用肉眼辨識。他強調，如果涂萬財認為這批巴西蛋品質很差，也可以跟畜產會求償。

對於農業部認為責任在業者，對此，涂萬財說「農業部有很多人，每個人想法不一樣，隨在伊啦 （台語，隨便他們）！」

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