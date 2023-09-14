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蛋誤標效期認錯 台農老董：農業部叫我擔下來

聯合報／ 記者吳慧芬卜敏正彭宣雅／連線報導
台農蛋品董事長涂萬財先前拍影片為洗選巴西蛋誤標效期認錯，昨天他反擊，指他之前認錯是農業部要他擔下來。他背後是農業部要他洗選的另一批泰國進口蛋。記者吳慧芬／攝影
台農蛋品董事長涂萬財先前拍影片為洗選巴西蛋誤標效期認錯，昨天他反擊，指他之前認錯是農業部要他擔下來。他背後是農業部要他洗選的另一批泰國進口蛋。記者吳慧芬／攝影

巴西進口蛋保存期超過四個月，負責銷售的台農蛋品董事長涂萬財前天拍片為「誤標效期」認錯；不過，昨天涂萬財接受本報獨家專訪時反擊，「認錯是農業部要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事情。」他喊冤說，政府對進口蛋效期無明確規範，「我很委屈了，若亂開罰我無法接受，將找律師提告」。

農業粉專版主踢爆五月底出口的超思巴西蛋，保存期竟到十月五日，質疑超過四個月保存期，涂萬財前天拍影片為「誤標效期」認錯，並說「這是我的疏失」，食藥署也認定台農不實標示，要求全面下架，並將依食安法開罰。

涂萬財：巴西蛋並非全都有塗蠟

此外，農業部曾宣稱巴西進口蛋都有用食用蠟做「噴膜」處理，把雞蛋「包膜」起來，保存期限才可長達四個月，涂萬財昨天也語出驚人表示，他經手的這批巴西蛋並非全都有塗蠟，有的有塗，有的沒塗，沒塗蠟的表面光滑，有塗蠟的表面有厚厚一層，憑他四十多年賣蛋經驗「不難辨別」。

本報記者昨天走訪台農蛋品位在屏東的洗選場，涂萬財正與高雄市衛生局人員通電話，涂萬財頻向對方抱怨，「你們對進口蛋標示沒有明文規定，我就照以前（國產蛋）模式標示，這批（巴西）蛋是農業部專案進口，我也不知有效期限，你們也沒講，現說要罰我，我很冤枉」。涂萬財不滿表示，「你們來稽查，我開放我的倉庫、冰庫給你們查，都查不出瑕疵」，「從下午二點十分問到深夜十一點廿分，一問九個小時，我八十三歲了，犯了什麼罪？要被你們審問九個小時？」

涂掛電話後，記者詢問若委屈為何拍影片認錯？涂表示，是農業部要他「擔下來」，他叫媳婦幫忙拍，再傳給農業部，結果看到媒體報導他要被罰四百萬元，有的還說兩億元，「我跟衛生局講，罰我四萬元我就很委屈了，要罰更多我就找律師告你們！」

涂萬財說，他賣蛋四十多年，都是賣國產蛋，這次是農業部主動找他，要他幫忙洗選巴西蛋，他才以每台斤四十點五元向農業部進了三百零八箱（十一萬八百顆）蛋，再以四十八點五元賣給全聯，雖有八元價差，但他需支付清洗、運送、包材、管銷、物流等費用，幾乎沒賺錢，「若政府還要亂開罰，我無法接受」。對於政府要他「背鍋」，事後還甩鍋，語多不滿。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，來自巴西的進口蛋都有塗蠟，是經過中央畜產會詢問對方業者的答覆結果，因為塗蠟是確保進口雞蛋品質最基本的工作，業者應該負起基本的責任。

農業部坦承：建議盡速對外說明

至於要求涂拍片認錯一事，農業部原本否認，表示只是「代轉」涂萬財聲明，昨晚發新聞稿坦承，前天有跟該業者了解處理方式，建議盡速對外說明；農業部更強調，這批雞蛋有效期限標示錯誤，不會讓廠商說謊，也不會讓廠商背黑鍋，一切依法處理。

巴西進口蛋效期標示錯誤事件爭議擴大，牽扯農業部進口蛋流程是否人謀不臧，也恐讓民眾吃到有問題的蛋。圖為國內人工挑選瑕疵蛋的過程，非新聞事件當事者。記者杜建重／攝影
巴西進口蛋效期標示錯誤事件爭議擴大，牽扯農業部進口蛋流程是否人謀不臧，也恐讓民眾吃到有問題的蛋。圖為國內人工挑選瑕疵蛋的過程，非新聞事件當事者。記者杜建重／攝影

超思 雞蛋 農業部 食安

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