台農蛋品董座涂萬財：農業部要我幫忙挺超思

因為進口巴西蛋而惹出一身腥的台農蛋品董事長涂萬財昨天砲火四射，除了表示前天認錯影片是農業部要求他「擔下來」，就連他日前出面聲援超思，證實超思有雞蛋業務經驗，也是農業部要他「出面幫忙」，其實自己跟超思沒有什麼關係，「我幫忙講幾句話，沒想到又被網友罵共犯結構。」

今年已八十多歲的涂萬財，既是蛋商也是蛋農，除了是台農蛋品董事長，也是信興蛋品的負責人，有養雞大王之稱，從事雞蛋業已有四十多年經驗。

日前超思遭爆是五十萬資本額的一人公司，當時涂萬財曾聲援超思表示，多年跟他一起合作蛋品銷售貿易商就是秦語喬的先生，「在蛋行界很有名，不懂的外行人別裝懂來欺負人！」而在爆出巴西蛋效期爭議後，涂萬財這段談話也被翻出來，被網友大酸是「一條龍的共犯結構」。

涂萬財昨天表示，年初因蛋荒嚴重，雖然自己也是蛋商，但他也支持政府啟動雞蛋專案進口，可以緩解國內蛋荒。當初超思陷入爭議，也是農業部要他幫忙講幾句話，他才幫忙證明超思真的是賣雞蛋的。他跟超思沒什麼關係，但超思負責人秦語喬的先生，早期就是跟他一樣是在賣雞蛋，只是超思以前賣得比較多，現在賣得比較少。

涂萬財這段話一出，外界譁然，農業部也遭批評是在幕後策動，要求涂萬財護航超思。對此，農業部次長陳駿季說，這是過度解讀，不能這樣說，不能這樣甩鍋；台農蛋品是南台灣很大的洗選業者，巴西雞蛋進口要洗選，農業部以產地價格賣給洗選業者，也非常感謝這些有能力的洗選業者協助洗選，希望洗選後的進口雞蛋進入賣場。

陳駿季說，這些蛋品的業者，彼此間都有相當的熟識度，台農蛋品的涂董，也在這行業做很久，同一個行業彼此間有認識了解，是很正常的事情。