不到24小時大翻盤 台農巴西蛋「誤標效期」下架

進口雞蛋問題多，農業部長陳吉仲前天才稱進口雞蛋需通過防檢署防疫要求，能夠販售的都是安全、合格雞蛋，台農蛋品也稱巴西蛋沒問題；未料不到廿四小時就大翻盤，台農蛋品昨天認錯表示這批巴西雞蛋是「誤標效期」，主動全面回收下架。

衛福部稽查 將依情節開罰

衛福部前天也啟動實地稽查，食藥署副署長林金富昨天表示，台農蛋品將效期到「九月廿四日」的雞蛋標示成「十月五日」，已要求全數下架，但無法掌握仍在市面流通數量；依食安法，標示不實可處四萬至四百萬罰鍰，林金富說，地方衛生局在約談業者後，將依照情節、資本額等，做出最終行政裁量。

由於國內最後一批巴西進口蛋為今年五月卅日啟運，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前質疑，目前架上販賣的巴西蛋外盒製造日期是九月六日、保存期限是十月五日，是否早已超過四個月保存期。台農前天受訪時稱，依食藥署標示規定，洗選蛋的製造日期就是洗選日，有效期限一個月，完全沒有問題；陳吉仲也「掛保證」，請民眾安心。

但本報昨天報導巴西進口蛋爆保存期爭議，台農蛋品也大逆轉，坦言有效期限「誤標」。台農解釋，所有進口雞蛋都會依食藥署規定辦理，且每日洗選量極大，批次較多，導致這批巴西進口雞蛋誤標效期，但仍在巴西來源蛋場的有效期限內。

台農董事長涂萬財說，製造日期打一個月，他要對消費者負責，這一個月內，一個雞蛋也不能壞，壞了也是包換；這次台農蛋品的日期不符，是台農的疏忽，對消費者感到抱歉。

養雞大王 涂萬財力挺超思

涂萬財是有「養雞大王」之稱的屏東大型蛋商，也是信興蛋品董事長。先前超思被爆出是資本額僅五十萬的一人公司時，涂萬財曾跳出來力挺超思，還批評「外行人才會質疑」。

農業部政次陳駿季解釋，外界稱進口蛋經過洗選後的有效日期是一個月，此說法錯誤，因為有效期限是依進口雞蛋的來源場標示，當初進口雞蛋到台灣時，食藥署發給的食品輸入許可，就非常清楚地標示製造日期和有效期限。

以巴西蛋為例，這批雞蛋是五月廿五日至五月廿七日進口，保存期限為一二○天，有效期限是九月廿四日至九月廿七日，陳駿季強調，不管蛋什麼時候進到洗選廠，有效期限需根據來源場設定的日期標示。

外盒若更正效期 可再上架

林金富表示，前天屏東、高雄衛生局派員稽查，發現該批巴西蛋報驗時登記有效期限為九月廿四日，但實際販售時卻標示十月五日，明顯違反食安法。等到雞蛋外盒更換為正確標籤，才可重新上架，若改完之後，已經過了九月廿四日，則需全數銷毀。

外界質疑進口蛋、國產蛋的食安規範不一，林金富解釋，台灣散裝蛋有效日期係以洗選日為基準點，再加卅天為保存期限；進口蛋管理則是「責成」原生產國業者訂定蛋品製造日期，如果施以包膜塗蠟，延長保存期限，保存期限通常是四個月，對於這次標示錯誤事件，農業部應該輔導業者落實保存期限的正確填寫。