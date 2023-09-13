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藍批進口蛋黑幕重重「賴清德醫師還神隱？」

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰周佑政林麗玉邱書昱／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者胡經周／攝影

超思的巴西進口蛋五月卅日最後裝船，但台農蛋品公司的巴西進口蛋，效期竟標示至十月五日，台農昨坦承誤標效期回收下架。國民黨副發言人呂謦煒抨擊，這證明農業部超思巴西進口蛋從查驗、審核到護航的種種作為荒腔走板，睜眼說瞎話，民進黨總統參選人賴清德作為醫師，看得下去嗎？為何持續沉默閃躲、神隱逃避？

超思負責人秦語喬的背景也被起底，其胞弟是曾涉及翁茂鍾案的調查局前高層秦台生。台中市立委參選人廖偉翔指出，秦台生就是涉入翁茂鍾案的背後調查局高層，秦台生神通廣大，不僅曾是調查局高層，頻頻接受翁茂鍾設宴款待、幫翁訴訟圍事，甚至利用秦語喬的名義購入翁茂鍾企業股票，涉及不法利益輸送。

廖偉翔說，超思公司登記地址，所有權人就是秦台生；此外，基泰建設副董座、警政署前副署長劉柏良，也被指不僅曾被翁茂鍾請吃飯送襯衫，其代表負責人的全安科技物業更是力暘能源的代表法人，力暘能源涉入台南光電弊案不法取得土地的惡劣行徑。

廖偉翔說，由上可推論出光電弊案喬地、司法收賄喬事、採購喬標案圖利，背後根本是同一組人運作，影響範圍從建案、光電、農業、司法無所不包，完全不是農業部長陳吉仲口中的愛國商人，檢調應該調查清楚，還給人民真相。

國民黨立法院黨團昨質疑超思進口巴西雞蛋過程恐涉黑箱。國民黨首席副書記長李德維揭露，除了今年三月十日及十四日，經濟部國貿局及當時的農委會分別舉行雞蛋進口說明會外，傳聞三月廿一日又召開一場說明會，請問到底是誰參加，在裡面談什麼？

國民黨總統參選人侯友宜說，超思進口的過程中黑幕重重，一直無法給民眾明確答案，蛋是否過期造成食安問題，人民非常疑慮。

超思 雞蛋 農業部 食安 賴清德 陳吉仲

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