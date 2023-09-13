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遭影射超思藏鏡人 秦台生：未參與蛋品進口
超思進口巴西蛋事件延燒，如今再牽扯出超思幕後藏鏡人可能是負責人秦語喬胞弟、調查局前經濟犯罪防制處長秦台生。秦台生昨天回應指出，媒體報導只有一個是真的，「就是秦語喬是我姊姊」，其他報導都是臆測，他本人未參與超思進口蛋事宜，更不認識農業部的人，對於被影射是藏鏡人感到不公。
秦台生指出，他長年居住在台北，秦語喬住在岡山，他一年最多只有回去南部一次，姊弟少有往來。針對外界質疑，超思公司登記地址為高雄市岡山區岡榮路一處民宅，其所有權人是秦台生，秦台生解釋說，「那是我的老家，我跟父母以前都住在那裡，我姊姊現在也住在那裡，我是老家所有權人登記，有什麼不對嗎？」
秦台生表示，很多政治節目談話內容都是捕風捉影，如果有掌握他跟綠營大老誰熟識，抑或是跟農業部官員有特別關係，請拿出證據來，秦語喬連調度資金都從未找他商借，名嘴不應單憑臆測指控他是藏鏡人，「超思進口蛋的事情，我完全沒有參與」。
秦台生認為，全案最大關鍵是當時農業部拜託貿易商找蛋，而不是貿易商去拜託農委會，就算拜託成功，貿易商若無蛋源也是枉然。
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