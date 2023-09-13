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新會期總質詢前 藍白促陳揆立院報告超思案

聯合報／ 記者程遠述林銘翰劉宛琳／台北報導
行政院長陳建仁。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁。記者曾學仁／攝影

立法院長游錫堃今將召集朝野黨團協商開議日期，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，超思公司進口雞蛋的爭議不斷，民眾希望政府講清楚、說明白，將在協商中提出，要求行政院陳建仁在總質詢開始前，先到國會進行超思雞蛋的專案報告並備詢答。

民眾黨團總召邱臣遠也說，陳建仁應在新會期總質詢前，先進行進口雞蛋的專案報告，農業部也要公開超思與巴西蛋商的正本合約及報價單，釐清是否溢價請款，不要再詭辯、欺騙國人。

民進黨團書記長莊瑞雄則表示，這些事情農業部最清楚，在野黨可以透過委員會，邀請相關部會列席說明，大家都可以登記質詢，這樣會有更多時間。

行政院發言人林子倫表示，針對今年農業部開放雞蛋專案進口以滿足國內需求一事，陳揆及行政院副院長鄭文燦已多次向社會大眾說明，農業部也就相關社會討論進行多次澄清。至於有關立法院新會期議程安排，行政院尊重立法院職權。

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