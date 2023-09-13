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進口、國產蛋 民團促分流管理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
蛋品的有效期限成為民眾注目的焦點。雞蛋示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
蛋品的有效期限成為民眾注目的焦點。雞蛋示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

針對進口雞蛋歷經四個月抵台後，製造日期竟然是洗選日期，恐有食安疑慮，民團呼籲進口蛋與國產蛋的包裝管理機制需分流，以保障消費者採購知情權。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，進口雞蛋有必要與國產雞蛋分流，以保障消費者採購的知情權。她認為藉蛋荒問題，推動雞蛋的包裝管理機制；由於雞蛋的價格和品質差異很大，盒裝包裝上應標明原產地、生產日期、生產者、進口分裝廠商、分裝地點和分裝時間等資訊，以讓消費者追蹤溯源。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，幾年前在討論進口雞肉時，食藥署稱無安全疑慮。但業者向國外下訂後，到台灣為三個月後，進口時為大包裝、大份量，來台後解凍、分切、分裝，反覆解凍又冷凍，標示的製造日期，就是包裝重製的日期。

陳佑澈說，生鮮帶殼的進口雞蛋，基本上只能冷藏，不可有冰晶，就算有蜂蠟阻隔毛細孔異物入侵，也避免水分蒸發，但回溫再洗，洗了又冰，冷鏈難度高，他認為政府應該制定好相關驗證機制。

董氏基金會營養組主任許惠玉表示，重新加工認定一事，不同產品需有不同概念，雞蛋屬相對高風險產品，此規定有必要檢討。

超思 雞蛋

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