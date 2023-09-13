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宣稱放120天安全…農業部挨批「超譯」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
高雄市衛生局人員昨天到台農蛋品公司稽查，確認巴西進口蛋有效期限標示有誤，違反食品安全衛生管理法。記者吳慧芬／翻攝
高雄市衛生局人員昨天到台農蛋品公司稽查，確認巴西進口蛋有效期限標示有誤，違反食品安全衛生管理法。記者吳慧芬／翻攝

超思進口的巴西蛋販售期逾四個月，遭到各界質疑，農業粉專Lin bay好油板主林裕紘昨再質疑，農業部公布的巴西雞蛋訂單載明，保存期限為一一○天，農業部為何對外宣稱四個月是安全的，直言「這已經不是超思，而是超譯了吧？」

林裕紘提到，飄洋過海的雞蛋和本土雞蛋製程完全不同，且經過長時間的冷藏，清洗回溫販售，蛋商需要經過評估跟測試，才知道這些進口雞蛋的性質跟有效的保存日期，要依照評估資料設定儲存環境跟保存期限。

不過農業部未直接回應此案例，而是農業部政務次長陳駿季針對進口蛋說明，從不同國家進口雞蛋，會根據當地的雞蛋包裝廠、集貨場、運輸條件設定保存期限，例如九十天、一一○天。以這批巴西蛋為例，保存期限為一二○天。

農業部說，巴西雞蛋有效期限，是依照當地來源場標示的四個月效期，到期日則以巴西蛋來源場的包裝日為計算起始日。至於前幾批巴西蛋的保存期限，巴西來源場設定為三個月，後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性，才延長效期為四個月。

農業部表示，進口雞蛋經過洗選包裝上架到通路時，會依據食藥署規定標示製造日期及有效日期。而進口雞蛋包裝盒上所標示的製造日期，是台灣洗選場的洗選包裝日期，不是出口國當地的製造日期。陳駿季說，所有進口雞蛋每一批都有這樣的標示。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，進口雞蛋低溫冷藏到洗選場，洗選場要經過回溫狀態才洗，洗完後包裝，經冷鏈配送到賣場銷售，全世界進口雞蛋皆是如此，即便是進口肉品，來台後的製造日期，就是包裝日期。

不過進口雞蛋經長途運輸，來台後重新洗選、包裝，再打製造日期，新鮮度打折扣、風險也相對提高，更有食安疑慮，李宜謙表示會再與食藥署討論法規是否需調整。

超思進口蛋爭議燒不停，農業部長陳吉仲今天原要出席全國漁民節記者會，昨下午臨時先改為農業部政次陳添壽代打，後來又改為漁業署長張致盛出席，也被外界解讀是為了避風頭。

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