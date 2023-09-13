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冷眼集／謊言伴黑箱 政府視食安為無物

聯合報／ 記者彭宣雅
台農蛋品公司的「台農洗選蛋」採用巴西進口蛋，有效期限標示為十月五日，業者昨天認了誤標效期，主動下架。記者劉學聖／攝影
台農蛋品公司的「台農洗選蛋」採用巴西進口蛋，有效期限標示為十月五日，業者昨天認了誤標效期，主動下架。記者劉學聖／攝影

上架多時、由台農蛋品洗選包裝的巴西進口雞蛋，「誤標」為十月五日到期，雖已全數下架，但食藥署仍無法掌握有多少蛋品流通到市面。在此之前，早有不少民眾反映買到臭掉的進口蛋，質疑進口蛋的有效期限有問題時，農業部與食藥署卻擺爛，直到謊言連環爆後，才勉為其難地行動，簡直視台灣的食安為無物，讓民眾成為無辜受害者。

站在消費者的立場，到超市買蛋，看一眼、價格合理就拿走，實際上卻很少人仔細了解是否為進口蛋，雖然上架的盒裝蛋，需依食藥署的法規清楚標示，但是農業部說，進口雞蛋的製造日期，是「洗選的那一天」，有效期限則是以雞蛋來源場的包裝日為計算起始日。

試問，消費者在架上，只看到兩個日期，當然無法知道進口蛋來源牧場的包裝起始日，更無法分辨過期與否，但農業部與負責食品標示的食藥署，卻是裝睡，即便外界不斷提出質疑，依舊不動如山。

而農業部以「專案」、「緊急」為由，請食藥署配合專案輸入多國蛋品進口，部分國家衍生後續許多問題；根據農業部資料，到今年八月九日為止，專案進口庫存雞蛋為三千七百萬顆；運送過程耗損六十七萬顆、不合格銷毀二一六萬顆，共計二八三萬顆。

這些由農業部專案進口、中央畜產會統一調度的進口雞蛋，究竟分配到哪裡去了？換給了哪些加工業者？哪些做成液蛋、噴成蛋粉？又有多少量上架到超市或流向其他通路？完全不公開也不透明，而雞蛋進口配送的過程，更是同樣處於黑箱的狀態。根據進口的相關法規，業者需要保存流向供查核，這些資訊都該交代清楚。

更可笑的是，面對外界質疑進口蛋、國產蛋的食安規範不一，食藥署副署長林金富稱，台灣散裝蛋有效日期係以洗選日為基準點，再加卅天為保存期限；進口蛋管理則是「責成」原生產國業者訂定蛋品製造日期，請問食藥署對於國外業者有何「責」？

看看農業部與食藥署荒腔走板的作為，民眾連想吃顆安心的蛋，竟也成了一種奢求。

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