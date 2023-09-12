販售期逾4個月遭質疑 超思蛋爆保存期爭議

超思進口巴西蛋爭議未歇，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘再爆，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚五月卅日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在市面販售架上，製造日期是九月六日、保存期限是十月五日，他質疑，「這些進口雞蛋會超過四個月保存期嗎」？

林裕紘說，雞蛋維持冷藏可保存一一○天，但台灣沒有維持冷藏，且經過洗選根本無法保存，「放一個月，誰買到誰倒楣。」他直言，進口蛋應在國外就洗選完畢，乾乾淨淨來台、裝盒直接使用，為何在台灣再洗選一次？就是因為品質糟，「即使蛋上有屎，可能連檢疫都過不來的雞蛋，就是能進來」。

據了解，巴西進口雞蛋來台，運輸期程約卅五至四十天，保存期限一一○至一二○天。依此推算，巴西雞蛋五月卅日裝船出港，有效期限應為九月底。製造日期標註九月六日，是蛋品送洗選場洗選、出售的時間。由於進口蛋品長期運輸，離岸前會噴食用蠟，洗選後噴膜是否仍存在也引發爭議。

粉專批放水 讓民眾買爛蛋

林裕紘說，進口蛋只經過簡易外殼清潔，從盤蛋重新包裝成盒蛋，根本不符合加工食品重新計算製造日期的方式；如果是滷蛋，有形式或化學變化，可噴印新製造日期，但國外進口蛋只經洗選、重新包裝，本質沒有任何改變。

他解釋，進口蛋因長途海運，冷藏保存二到三度，到台灣後，一般雞蛋洗選線溫度四十到四十五度，「冰火五重天後再放到常溫去賣，當然馬上就會臭掉、變質」，買到的消費者只能自認倒楣。林裕紘表示，政府部門對進口蛋放水，造成國產蛋不合理競爭，導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋。他說，源頭就是農業部進太多雞蛋，進到加工業者也吃不消。

食藥署：有效期限到9月底

農業部長陳吉仲昨天在屏東受訪表示，進口雞蛋需通過防檢署防疫要求，食品安全也有衛福部食藥署把關，能夠販售的都是安全、合格雞蛋，不安全、不合格、違反檢疫或安全規範的雞蛋已退運，銷毀超過六、七百萬顆，請民眾安心。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，五月卅日裝船的巴西雞蛋保存期限至九月底，抵台後由農業部及衛福部邊境檢驗，通過檢驗再送至台灣洗選場，經大約卅度溫水洗淨。

他說，這幾批巴西進口雞蛋皆逐批檢查，根據衛福部食藥署食品包裝規定，製造日期就是洗選日期，這批巴西蛋被送到洗選場日期為九月六日，包裝盒上的製造日期並無問題，至於保存日期至十月五日需詢問食藥署有無違反規定。

食藥署副署長林金富表示，食藥署嚴格管理「有效期限」，五月底啟運的雞蛋只能販售到九月底，除非後端再進行加工，且經證明可以保存更久，否則需依原廠填報的時效。