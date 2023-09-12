台農蛋品怨 幫政府賣蛋還遭疑

一批市售巴西進口雞蛋，被質疑是否逾期，接手這批蛋洗選、販售的台農蛋品表示，政府規定洗選蛋製造日期就是洗選日，有效期限為一個月，「台農蛋品依規定標示，沒有問題。」

台農蛋品位於高雄市鹽埕區，記者昨走訪該公司，門前有載運蛋品的車輛出入，也有民眾前往購買散裝雞蛋。記者致電詢問外出的蛋行涂姓負責人是否販售巴西進口蛋，他立即回應「有」。

涂姓負責人說，先前蛋荒，農業部專案進口巴西蛋，「我們有洗蛋機器，政府叫我們幫忙賣，就幫忙。」台農蛋品將農業部進口的巴西蛋清洗後，再以盒裝蛋型式賣給全聯。

「政府交給我們的蛋，都在有效期限內，我們不可能去賣過期蛋。」他說，巴西蛋裝船日期不一，但依食藥署標示規定，洗選蛋的製造日期就是洗選日，有效期限一個月，「我們哪一天洗蛋，就依這個原則標示，完全沒有問題。」

他還說，消費者不喜愛巴西蛋，「這批蛋賣得很差，一盒只賺約一元，是幫政府的忙才賣巴西蛋，現在還被人這樣懷疑，非常困擾。」感嘆經營蛋行多年頭一回賣巴西蛋，結果賣得很差還被誤會，「以後不賣了」。