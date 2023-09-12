聽新聞
test
0:00 / 0:00

台農蛋品怨 幫政府賣蛋還遭疑

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
台農蛋品位於高雄市鹽埕區，門前有載運蛋品的車輛出入，也有民眾前往購買散裝雞蛋。記者吳慧芬／攝影
台農蛋品位於高雄市鹽埕區，門前有載運蛋品的車輛出入，也有民眾前往購買散裝雞蛋。記者吳慧芬／攝影

一批市售巴西進口雞蛋，被質疑是否逾期，接手這批蛋洗選、販售的台農蛋品表示，政府規定洗選蛋製造日期就是洗選日，有效期限為一個月，「台農蛋品依規定標示，沒有問題。」

台農蛋品位於高雄市鹽埕區，記者昨走訪該公司，門前有載運蛋品的車輛出入，也有民眾前往購買散裝雞蛋。記者致電詢問外出的蛋行涂姓負責人是否販售巴西進口蛋，他立即回應「有」。

涂姓負責人說，先前蛋荒，農業部專案進口巴西蛋，「我們有洗蛋機器，政府叫我們幫忙賣，就幫忙。」台農蛋品將農業部進口的巴西蛋清洗後，再以盒裝蛋型式賣給全聯。

「政府交給我們的蛋，都在有效期限內，我們不可能去賣過期蛋。」他說，巴西蛋裝船日期不一，但依食藥署標示規定，洗選蛋的製造日期就是洗選日，有效期限一個月，「我們哪一天洗蛋，就依這個原則標示，完全沒有問題。」

他還說，消費者不喜愛巴西蛋，「這批蛋賣得很差，一盒只賺約一元，是幫政府的忙才賣巴西蛋，現在還被人這樣懷疑，非常困擾。」感嘆經營蛋行多年頭一回賣巴西蛋，結果賣得很差還被誤會，「以後不賣了」。

超思 雞蛋 農業部 巴西

延伸閱讀

多次躲政治譴責...這國總統警告普亭明年去「這場合」會被捕 緊急改口了

超思巴西蛋放超過4個月仍可賣？ 食藥署回應了

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

獨／超思巴西蛋逾4個月竟上架 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

相關新聞

販售期逾4個月遭質疑 超思蛋爆保存期爭議

超思進口巴西蛋爭議未歇，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘再爆，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚五月卅日裝船，結果...

新聞眼／超思進口蛋大秘寶 有多少攤陽光下

超思進口巴西蛋事件延燒超過一周，從超思僅五十萬元資本額、巴西早就爆發禽流感，再到合約爭議、金流價差，如今再爆保存期限計算...

稽查標示日期有無不實 食藥署最快今公布

五月底裝船的巴西雞蛋仍在市場販售，保存期限甚至超過四個月、到十月五日，引發食安疑慮。衛福部食藥署副署長林金富昨天表示，雞...

陳保基：不曉得蛋裝船前 在巴西放多久

巴西進口蛋遭爆五月卅日裝船，洗選後以「製造日期九月五日、保存期限十月五日」在超商販售，農業部稱是蛋品有塗食用蠟，可保存四...

台農蛋品怨 幫政府賣蛋還遭疑

一批市售巴西進口雞蛋，被質疑是否逾期，接手這批蛋洗選、販售的台農蛋品表示，政府規定洗選蛋製造日期就是洗選日，有效期限為一...

毒物專家：蛋易受到汙染 不宜久放

食藥署掛保證，透過海運輸台的巴西雞蛋因塗抹食用蠟，可保存四個月。不過，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，大賣場、超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦