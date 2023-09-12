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陳保基：不曉得蛋裝船前 在巴西放多久

聯合報／ 記者侯俐安胡瑞玲／台北報導
前農委會主委陳保基表示，台灣雞蛋產蛋後幾乎都是三天內洗選。圖／聯合報系資料照片
前農委會主委陳保基表示，台灣雞蛋產蛋後幾乎都是三天內洗選。圖／聯合報系資料照片

巴西進口蛋遭爆五月卅日裝船，洗選後以「製造日期九月五日、保存期限十月五日」在超商販售，農業部稱是蛋品有塗食用蠟，可保存四個月。不過，前農委會主委陳保基質疑，台灣雞蛋產蛋後幾乎都是三天內洗選，「怎麼可以把飄洋過海六周的蛋和台灣新鮮的蛋一樣，都給四周保存期？」

陳保基說，裝船前在巴西存放多久並不曉得，經過海運四十天進入台灣後保存、洗選，再和台灣新鮮的蛋一樣存放四周，「這有什麼科學根據？如何證明是好的蛋？」政府既沒告訴消費者正確訊息，也沒檢驗市售進口蛋品質，食安把關在哪？「放任這樣的蛋賣給消費者，根本是罔顧食安」。

彰化二林蛋農陳秋池說，蛋農無法確切掌握雞蛋產下日期，因此都以洗選日作為製造日，一般銷售至傳統市場雞蛋僅簡單擦拭蛋殼、沒洗選，但從產地到上架不會超過三天，雞蛋保存期限為廿一天，但會建議消費者冷藏五至七天再食用，才不會因太過新鮮而沒口感。他說，就算巴西雞蛋噴膜可保存四個月，但產地包裝、上船就不知道花多久時間，運抵台灣、海關檢驗、送至洗選場與運送到銷售通路，恐怕早超過四個月。

陳李農改研究團隊執行長李武忠也說，食用蠟固然可拉長保存期限，但「有噴就能放四周嗎？船運時間半年也一樣嗎？」他認為相關規範應進一步修正。

李武忠直言，超思問題衍生一連串疑問，政府應拿出詳細報告；最該出來解釋的是畜產會董事長林聰賢，進蛋、驗收、收款都是畜產會，「為何一直是農業部出來解釋？」

此外，除了雞蛋，近來農糧署啟動進口高麗菜，大力推廣「越南高麗菜」百元有找。李武忠說，無論是雞蛋到高麗菜，農業部過去唯一招數是補助，現在多了「缺蛋、缺菜就進口」，彷彿成為「農業進口部」。進口品質差的蛋壓低國內蛋價，衍生連串問題，暴露台灣結構性產業失衡，「進口應是不得已的手段，農業部卻習以為常。」

國民黨立委曾銘宗說，從超思案到進口蛋牽涉全台食安問題，衛福部、農業部應說清楚，標示是否符合規定、符合慣例。他說，超思案謎團中，巴西離岸與到岸價有一億三千萬元價差，運費、保險費明細多少？源頭牧場是哪一家、是否有疫情？立院開議後將要求行政院長陳建仁專案報告。

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