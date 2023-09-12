新聞眼／超思進口蛋大秘寶 有多少攤陽光下

超思進口巴西蛋事件延燒超過一周，從超思僅五十萬元資本額、巴西早就爆發禽流感，再到合約爭議、金流價差，如今再爆保存期限計算，直接牽涉全台兩千三百萬人每天吃蛋的食安爭議。這是一場從產業失調就被層層掩蓋的缺失，蔡政府別以為台北發生大直民宅塌陷案就能轉移焦點。

超思案緣於缺蛋，但台灣並非今年才開始缺蛋，早從二○一五年禽流感延燒後，國內產蛋狀況就每下愈況。

去年缺蛋時，農委會還認為應兼顧產業面，但經濟部出身的時任行政院副院長沈榮津認為基本經濟學是「缺蛋就要補蛋」，當年農委會要求「凍漲蛋價」提油救火，粗暴干預市場，錯失治本時機。

挖東牆補西牆的結果是，農業部長陳吉仲從二○二一年底就說蛋價「過年會穩定」，接著承諾清明穩定、開學穩定，到了今年再度爆發缺蛋，必須專案進口。從超思案爆發之初至今，農業部從遮掩到神隱，上周陳吉仲親上火線卻破綻百出。

接著行政院副院長鄭文燦接受特定媒體專訪，蔡政府打的如意算盤就是「以單方面說明迴避關鍵問題」，過去一周，從立委到媒體詢問的各項問題，農業部都避談、避答，盼能夠淡化事件，甚至可以因此「製造烏龍」讓側翼接手追打。

當蔡英文總統、鄭文燦以「一切攤在陽光下」一句話輕描淡寫時，本報日前報導離岸、到岸差價一點三億元，鄭文燦諷「運費、保險不用錢嗎？」卻拿不出每趟費用；當外界發現巴西蛋飄洋過海六周卻和台灣新鮮的蛋一樣是四周保存期時，農業部以「有噴膜」回應，但以台灣生鮮蛋比照飄洋過海來台的進口蛋，保存條件合理嗎？蛋經冷鏈送來台灣，洗選時是常溫，配送條件真能符合食安？更不用說牧場在哪、檢疫條件、包裝標示，有多少攤在陽光下？

超思案宛如蔡政府的大秘寶，本應由畜產會將資料攤在陽光下，但當陳吉仲親上火線時，畜產會董事長林聰賢始終躲在背後，如今火燒向衛福部、消基會，牽涉的不僅是全民食安，背後隱藏的更是當台灣面對產銷失衡時，農業部從補貼到進口的掩蓋性做法。

治標不治本的慣性手法，威脅食安、傷害產業。蔡政府的危機處理，只流露出短視近利。