侯友宜、郭台銘「轟進口蛋爭議」讚數差4倍！學者分析「這點」他加分

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文／陳宣懿

全民關注進口蛋爭議，國民黨總統參選人侯友宜與宣布獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘皆發文表態，抨擊農業部長陳吉仲不該動用司法力量面對外界質疑，而是應該針對爭議解釋清楚。但兩人的發文在網路聲量表現差很大，根據《FANSDO》粉絲行為追蹤器（日期：2023/09/05～2023/09/07）統計調查，侯友宜以〈超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！〉為題的純文字貼文，獲得網友廣大迴響，累積1萬5千多個按讚數、338次轉發、1773則留言，而郭台銘貼文附圖卻只獲得4千多按讚數、81次轉發、856則留言，兩人按讚數相差近4倍。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，雖然郭台銘跟侯友宜都有批評進口蛋的問題，但是郭台銘主要是聲援，而侯友宜則是升高火力，並且直接聲明農業部要告質疑者就先告他，這非常有新聞張力，所以引起新聞媒體與網友熱烈討論。

image source：《FANSDO》粉絲行為追蹤器

進口蛋爭議上升司法戰 探索概念現「徐巧芯、陳吉仲、侯友宜」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/05～2023/09/07）統計調查，進口蛋相關爭議近三日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是進口蛋爭議衍生的司法戰，探索概念出現「徐巧芯、陳吉仲、謀財害命、侯友宜、也請農業部對我提告」。議員徐巧芯指進口雞蛋是「謀財害命」，農業部長陳吉仲表示會對這些汙衊提告。對此，侯友宜發文聲援徐巧芯，「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」有網友留言表示，「追打這題就對了」、「為了人民的健康！繼續追查下去！」。

進口蛋爭議連環爆！網友關注「進口蛋報價、代收轉付」

第二部分是外界對進口蛋質疑，「超思進口蛋報價低、代收轉付」。陳吉仲受訪時表示，超思從巴西進口的蛋「報價較低」，是超思將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣。不過農業專家Linbay好油臉書質疑，經過他查詢日本關務資料，巴西賣到日本雞蛋每顆平均為新台幣3.8元，進口到台灣則是5.1元，讓他直言「陳吉仲部長，怎麼又說謊了？」

此外，農業部公開中央畜產會與超思的合約內容，其中超思「代收轉付」惹議。只要超思將從巴西取得的報價文件給中央畜產會，畜產會便會付款，等於畜產會在還沒進行驗收前就付款給超思，這樣「代收轉付」的方式引來批評。而陳吉仲表示，超思資本額雖然只有50萬，但在先墊付貨款上有清償能力；農業部指出，代收轉付是國際貿易間常有的形式，超思所有貨款都是自己先代墊。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月05日至2023年09月07日。

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