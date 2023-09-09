超思進口巴西蛋牧場沒查核 食藥署踢給農業部

超思進口巴西蛋引爭議，國民黨立委洪孟楷質疑，農業部曾公告，雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場廿八未有禽流感疫情發生」，但食藥署卻指雞蛋牧場行政區非屬申報事項，巴西蛋未載明來源牧場，無法保證廿八天是否受禽流感影響，還談什麼嚴格把關？

此外，巴西蛋爭議，衛福部食藥署也未比照過去開放加拿大全月齡牛肉進口台灣時赴實地查核。食藥署昨表示，巴西未向台灣提出系統性查核申請，食藥署因此也未赴巴西查核。

據「輸入食品系統性查核實施辦法」規定，他國食品欲輸台，須向食藥署申請系統性查核，須由國家向國家申請，一般企業無法申請，兩國需認同彼此管理制度，即可通過查核。

食藥署副署長林金富表示，進口牛肉占台灣市場九成以上，輸入國需向食藥署申請系統性查核，食藥署會派員前往該國查核；但雞蛋、水產品等過去都是國內自給自足，沒進口需求，他國來申請系統性查核狀況較少。

林金富表示，因應國內缺蛋，農委會提出緊急進口蛋需求，專案進口實施至年底，期間也不會進行系統性查核，但會逐批查驗，並要求業者提出國別衛生證明、輸入產品可供人使用證明等兩項文件，今年至八月底受理巴西雞蛋逐批查驗七十五批，不合格一批檢出動物用藥氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺，已於邊境退運銷毀。若要了解產品來自哪個動物畜牧場、養殖場，屬於農業部防檢署管轄。

根據農業部次長陳駿季前天在行政院會會後記者會的說法，雞蛋進口是一個常態貿易的品項，我國有常態性的從澳洲和美國進口。

洪孟楷質疑，相關部會互踢皮球，若是這個畜牧場的位置跟禽流感一點關係也沒有，可能早就公開了，愈是不敢提供，愈發有鬼。