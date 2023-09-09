超思進口蛋價差 藍：拿出與巴西合約

農業部專案進口雞蛋疑雲未解，在野黨質疑進口農業部吸收的價差高達五點七億元。行政院副院長鄭文燦昨親上火線澄清，指農業部補貼五點七億元，最後有百分之卅五的稅金會回到國庫。不過，國民黨立委賴士葆要求農業部長陳吉仲不要只公布畜產會和超思合約，應拿出超思和巴西蛋商的合約。

鄭文燦昨解釋，這其實是包括進口價格和市場價格的落差，百分之卅的關稅、百分之五的營業稅，還有倉儲、管銷的成本。關稅是要保護國內蛋農，農業部共補貼一億四千多萬顆蛋，共五點七億。而這五點七億元，其實最後有百分之卅五稅金會回國庫。

在野質疑超思未取得農產檢疫證明。鄭文燦強調「當然有」，巴西政府要求每個農場要有「九十天沒有禽流感的合格檢疫文件」。巴西在六月之前沒有發生禽流感，超思進口台灣的最後一批蛋是在五月底。

在野黨質疑超思合約可以「代收轉付」，鄭文燦澄清，實際上都是「貨到付款」，蛋先進來，錢才出去，所以貿易商要有財務調度能力，蛋商要先自己付款，到岸後交到指定倉儲，不僅貨到才付款，還有百分之八的手續費是事後才付。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，進口蛋報價請款都會審核，確認雞蛋是否真的有運送進來，合約也都很清楚，都有完成，才可請款。他也強調，畜產會執行過多次進口業務，是很小心謹慎的單位，審核機制也很嚴謹。

賴士葆質疑，超思代墊雞蛋貨款四點七八億元，但巴西報關出口價僅三點四一億元，價差超過一億元，要求農業部盡速公布相關合約細節。

鄭文燦表示，出口價和到岸價不一樣，「難道中間不用運費、保險嗎？船公司幫你做白工？」這種批評是根本不了解貿易和食安。

農業部次長陳駿季反駁，指國際貿易中，離岸價格跟到岸價格本就不一樣，其中還包含運費與保險等費用，用這樣的價差比價，「是非常荒謬的事情」。依照每批運費不同，平均是美金八千五百元至九千五百元不等，保險費也會根據運輸途徑不同，有所不同，到岸價一定比離岸價格高。